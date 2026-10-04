Proyección en la pantalla gigante del circuito Madring instalada por Trison con estructuras de Calcugal, empresas coruñesas. Trison

Dos empresas de A Coruña dejan su huella en la F1 de Madring: ecosistema sensorial y estructuras

Madring es el circuito urbano de Fórmula 1 donde el pasado 13 de septiembre se disputó el Gran Premio de España. Su construcción, en 5,4 kilómetros de recorrido y 22 curvas, se financió con más de 83 millones de euros a cargo del consorcio Ifema, con participación, entre otros, del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Galicia ha tenido presencia en el proyecto a través de dos empresas con sede en A Coruña, Trison y Calcugal.

En una obra de tal envergadura, que además se ha proyectado para acoger el GP de España hasta el año 2035, han intervenido multitud de firmas para implantar numerosos servicios tecnológicos.

Trison se ha encargado de diseñar e instalar la infraestructura audiovisual integrada en todo el circuito. De su mano, Calcugal ha llevado a cabo el desarrollo técnico del proyecto, que incluye el diseño estructural de soportes.

Inmersión visual y sonora

Trison, con base en el polígono de Espíritu Santo en Sada y 27 años de experiencia, es una compañía tecnológica líder europea en integraciones audiovisuales que participa en más de 6.000 proyectos al año. Está especializada en digitalizar espacios físicos creando ecosistemas sensoriales con el desarrollo de nuevas formas de interacción visual y auditiva.

Timelapse de la instalación de la pantalla de Trison en el circuito de F1 Madring.

Su trabajo en Madring ha consistido en instalar dos enormes pantallas LED permanentes en puntos estratégicos del circuito: la Puerta Sur y el Pabellón 12, para que en cada zona el público pudiera seguir la acción de la carrera.

La primera pantalla es transparente y está instalada sobre la fachada sur, visible desde varios puntos del circuito. La pantalla del pabellón es curva y sigue el perímetro del edificio.

Pantalla curva instalada por Trison en un pabellón de Madring. Trison

Trison también implantó sistemas de audio inmersivo en todo el trazado para trasladar a los asistentes el impacto del sonido de los vehículos y la competición. En zonas VIP también desplegó infraestructura audiovisual con contenidos y señales de emisión sincronizados durante toda la carrera.

Un tercer servicio, según explica Trison en su web, es una instalación holográfica permanente que en la carrera mostró a Carlos Sainz como un holograma de cuerpo completo a escala humana para que los aficionados y visitantes interactúen con el piloto.

Trison también ha creado la Ford Racing Fan Zone, una experiencia digital construida alrededor de una aplicación web para que los aficionados que asistan al GP de España puedan participar directamente desde sus teléfonos móviles.

Holograma permanente del piloto Carlos Sainz para el circuito Madring diseñado por Trison. Trison

La compañía coruñesa ha diseñado sistemas digitales de vanguardia para marcas deportivas, competiciones y clubes, recintos, áreas recreativas, restauración, automoción y empresas textiles, entre ellas Inditex.

Cálculo y justificación estructural

Calcugal tiene su sede en la calle Posse de A Coruña. Con actividad desde 2007, sus 15 arquitectos técnicos ofrecen especialización en diferentes áreas de la arquitectura y la construcción, con proyectos técnicos y ejecución de obras que incluyen instalaciones mecánicas y eléctricas y cálculo, dimensionamiento y delineación de todo tipo de estructuras.

Su cartera de proyectos comprende trabajos en viviendas unifamiliares, hoteles, albergues, áreas infantiles, peatonalizaciones urbanas, oficinas y establecimientos de hostelería. Ahora ha puesto su huella en el circuito de F1 de Madrid.

Tras obtener Trison la adjudicación del suministro, instalación y mantenimiento de las pantallas LED para Ifema Madrid, la tecnológica encargó a Calcugal parte del proceso de implantación. Desarrolló el cálculo y justificación estructural de la estructura de soporte de las grandes pantallas, dado que esta es una rama de su trabajo que más tiempo lleva desarrollando.

Después de realizar el documento de justificación, surgió la necesidad de hacer la dirección de obra de esta instalación y Trison volvió a confiar en Calcugal para llevarla a cabo, con el visado del Colegio de Aparejadores de A Coruña.