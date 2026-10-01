Visita de Inés Rey visita a la sede de Vegalsa-Eroski en el polígono de Agrela, en A Coruña Cedida

Vegalsa-Eroski emplea a más de 1.300 personas en A Coruña, donde cuenta con 25 establecimientos

Vegalsa-Eroski cuenta actualmente con 25 establecimientos en A Coruña y emplea a más de 1.300 personas entre sus tiendas, sede y plataformas. La compañía gallega de distribución alimentaria compartió estas cifras con la alcaldesa, Inés Rey, durante una visita realizada este miércoles a sus instalaciones centrales en el polígono de Agrela.

La regidora fue recibida por el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño, y por miembros del Comité de Dirección. También participaron en la visita el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, y la directora del área de Plan Estratégico, María Rivas.

Durante el recorrido, la comitiva conoció las instalaciones corporativas y la actividad desarrollada por los diferentes equipos de la compañía. Posteriormente, la alcaldesa mantuvo una reunión con el Comité de Dirección, en la que se abordaron la evolución de Vegalsa-Eroski, sus líneas estratégicas y la presencia de la empresa en A Coruña.

Más de 22.400 metros cuadrados de superficie comercial

La red de Vegalsa-Eroski en la ciudad está formada por establecimientos de las enseñas Eroski, Autoservicios Familia y Cash Record. En conjunto, sus 25 puntos de venta superan los 22.400 metros cuadrados de superficie comercial.

A esta presencia comercial se suma el empleo generado por la compañía. Vegalsa-Eroski cifra en más de 1.300 las personas que trabajan en A Coruña entre los establecimientos, su sede y las plataformas.

La visita terminó en Cash Record Coruña, establecimiento especializado en el canal HORECA -hoteles, restaurantes y cafeterías-, donde Rey pudo conocer el funcionamiento de este formato y conversar con parte de su equipo.