La patronal gallega celebra el plan de bajas de la Xunta: "Ofrece una respuesta integral"

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha valorado positivamente el plan de bajas aprobado el pasado lunes en el Consello da Xunta. "Ofrece una respuesta integral a algunos de los principales retos que afrontan actualmente las empresas y las personas trabajadoras", señala la organización.

El plan articula 37 medidas en torno a tres grandes ejes de actuación: el refuerzo de la prevención y el bienestar laboral; la mejora de la atención sanitaria y de los procesos de gestión y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes; y la corresponsabilidad y el uso responsable del sistema de protección.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, considera que el plan tiene un "carácter integral" al "avanzar hacia entornos de trabajo más saludables", apostando por la promoción de la salud, la mejora del clima laboral y el acompañamiento en los procesos de reincorporación.

La CEG, además, considera "especialmente relevante" que las actuaciones incorporen instrumentos de apoyo al tejido productivo: "La estructura empresarial gallega está mayoritariamente formada por pymes, microempresas y personas autónomas. El propio plan establece como objetivo dotar a estas empresas de herramientas de asesoramiento y apoyo que les permitan integrar el bienestar laboral en su gestión ordinaria".

El plan incorpora la figura de un coordinador de reincorporación al trabajo y ayudas a la sustitución en microempresas y autónomos, entre otras medidas. Un planteamiento que, según Vieites, permite poner el foco no solo en el periodo de incapacidad temporal sino también en la recuperación, la adaptación y el retorno seguro al puesto de trabajo.

El segundo eje del plan incorpora medidas destinadas a mejorar los procesos asistenciales y de gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, ante lo que el presidente de la CEG celebra que el documento "sitúe la mejora de la atención sanitaria y la reducción de las demoras asistenciales como instrumentos para favorecer una recuperación adecuada y evitar prolongaciones innecesarias".

"Resulta sumamente acertado que el plan sitúe la prevención y el bienestar laboral en el origen de las actuaciones y apueste por anticiparse a los problemas antes de que se traduzcan en accidentes, enfermedades o procesos de incapacidad temporal evitables", celebra por otro lado Vieites, que señala que el contexto actual está marcado por el envejecimiento de la población activa y la necesidad de retener y cuidar el talento.

La CEG, por último, señala que el documento "fue desarrollado a través de un proceso de diálogo y participación que incorporó aportaciones de ámbitos académicos, empresariales, sindicales, sanitarios, preventivos y especializados, antes de alcanzar el acuerdo definitivo". La organización espera que se aplique de forma "ágil y efectiva".