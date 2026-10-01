Grupo Lence reúne en Lugo al rural gallego para dar voz al liderazgo femenino

El papel de las mujeres y los desafíos que todavía condicionan su desarrollo profesional y personal en el rural gallego centraron la cuarta edición del Foro Activistas del Rural, organizado por Grupo Lence en Lugo. Cerca de 200 personas participaron en el encuentro celebrado en el Museo Interactivo da Historia de Lugo (MIHL), que reunió a representantes institucionales, empresas, sector primario y sociedad civil.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación del II Observatorio Activistas del Rural: liderazgo femenino en el campo, un estudio elaborado por la consultora ATREVIA a partir de las respuestas de más de 200 personas vinculadas al medio rural de las cuatro provincias gallegas.

Los resultados muestran que todavía existen importantes diferencias en el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. El 62,4 % considera que no tienen las mismas oportunidades que los hombres para acceder a cargos de liderazgo, mientras que el 65,6 % cree que su representación en los órganos de decisión es insuficiente. Además, el 90,6 % apuesta por incrementar su presencia activa y visible en los espacios de representación.

La conciliación, uno de los grandes retos

Los cuidados aparecen como una de las principales barreras para avanzar hacia una mayor igualdad. El 82,8 % de las personas consultadas considera insuficientes los servicios de atención infantil y de mayores disponibles en el rural, mientras que el 72,4 % valora negativamente los recursos actuales para facilitar la conciliación.

Las dificultades se trasladan también al ámbito económico. Un 84,7 % identifica las cargas familiares como un obstáculo para la autonomía económica de las mujeres y el 83 % considera que la falta de redes de apoyo y mentoría dificulta el emprendimiento femenino. Además, dos de cada tres participantes creen que las ayudas y subvenciones disponibles son insuficientes o poco accesibles.

Pese a estas barreras, el estudio refleja una visión más optimista de cara al futuro: tres de cada cuatro personas recomendarían a una mujer joven emprender o trabajar en el rural y cuatro de cada cinco creen que estos territorios serán más atractivos para ellas durante los próximos diez años.

La presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence, defendió durante la jornada la importancia de escuchar a las propias mujeres para conocer las dificultades a las que se enfrentan.

"Queremos escuchar la experiencia de las mujeres que viven y trabajan en nuestros pueblos, comprender los desafíos a los que se enfrentan y conocer también las oportunidades que identifican para seguir construyendo un rural más fuerte y sostenible", señaló.

Lence incidió además en que facilitar que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales en estos territorios no responde únicamente a una cuestión de igualdad, sino también a la necesidad de generar oportunidades, atraer talento y fijar población.

Diez propuestas para mejorar la vida en el rural

Los jóvenes tuvieron también protagonismo durante el encuentro. Estudiantes de las Escuelas Familiares Agrarias (EFA) de Galicia presentaron un decálogo con medidas que consideran necesarias para hacer del rural un lugar más atractivo para vivir y trabajar.

Entre sus propuestas se encuentran la rehabilitación de viviendas para destinarlas al alquiler público, la ampliación de la fibra a las zonas más alejadas, la creación de líneas de autobús entre parroquias y el impulso de mercados para productos locales y de kilómetro cero.

El documento plantea también medidas directamente relacionadas con las mujeres, como dar mayor visibilidad a su trabajo y simplificar los trámites para acceder a la titularidad compartida. Los estudiantes reclamaron además inversiones en prevención de incendios y la creación de polígonos industriales en municipios de baja densidad para favorecer la llegada de actividad económica y población.

El programa se completó con varias mesas de debate. Una de ellas reunió a mujeres vinculadas a diferentes ámbitos para analizar el liderazgo femenino en el campo, mientras que otra contó con representantes de PP, BNG y PSdeG para abordar los retos del rural desde la perspectiva política. La educación y su papel para generar oportunidades fuera de las ciudades protagonizó otro de los encuentros.

La cuarta edición del Foro Activistas del Rural concluyó con la actuación del músico lucense Abraham Cupeiro, encargado de poner el cierre a una jornada en la que Grupo Lence volvió a reunir en Lugo diferentes voces para debatir sobre el presente y el futuro del rural gallego.