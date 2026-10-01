Gadis recoge alimentos y productos de higiene para ayudar a 85 protectoras de animales en Galicia y Castilla y León

Gadis pone en marcha este jueves 1 de octubre una nueva edición de 'Alimenta la amistad', su campaña solidaria destinada a apoyar a protectoras y refugios de animales. La iniciativa permitirá este año ayudar a 85 entidades de diferentes localidades de Galicia y Castilla y León.

Hasta el próximo 15 de octubre, los 205 supermercados participantes dispondrán de puntos específicos en los que los clientes podrán donar alimentos y productos de higiene para perros y gatos. También será posible realizar una aportación económica directamente al pasar por caja.

La campaña se desarrolla desde 2019 y cada año incorpora nuevas entidades. En esta ocasión, las protectoras beneficiarias se encuentran en las cuatro provincias gallegas y en Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora.

Gadis hace coincidir la iniciativa con el Día Mundial de los Animales, que se celebra el 4 de octubre, con el objetivo de contribuir al trabajo de las entidades que atienden a animales abandonados y buscan nuevos hogares para ellos.

Cerca de medio millón de kilos donados

Durante las siete ediciones anteriores, los clientes de Gadis han aportado cerca de medio millón de kilos de productos a través de la campaña. Solo en 2025 se entregaron además 18.500 euros en aportaciones económicas.

La coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa de Gadis, Lucía Santos, y el director de Comunicación, José Luis Fernández Astray, visitaron uno de los supermercados participantes para destacar la respuesta de los clientes durante estos años.

También participaron Covadonga Fernández Herrera, directiva de la Asociación Felinos Felices, y José Antonio López Corral, tesorero de Cancoruña Asociación Canina, dos de las entidades beneficiarias. Ambas organizaciones destacaron la importancia de este apoyo para poder continuar con su labor de cuidado y búsqueda de hogar para animales abandonados.