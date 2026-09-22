100 Consejos volverá a Santiago el 18 de noviembre para reunir a empresarios y directivos

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia acogerá la duodécima edición del encuentro, centrado en compartir experiencias y aprendizajes sobre dirección empresarial

Santiago de Compostela ya tiene fecha para una nueva edición de 100 Consejos. El encuentro para directivos y directivas celebrará su duodécima edición el próximo 18 de noviembre de 2026 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, según ha anunciado recientemente Joaquín Dosil, organizador del evento.

La cita propone concentrar en una mañana experiencias de gestión, decisiones empresariales y oportunidades para establecer contactos profesionales. Está dirigida a empresarios, directivos y emprendedores, así como a quienes trabajan en la dirección de equipos, el marketing o el desarrollo de nuevos negocios.

Impulsada por Libredón Formación & Consultoría Empresarial, la iniciativa tiene una fórmula que explica su nombre: reunir a diez líderes y pedir a cada uno diez consejos extraídos de su trayectoria. El objetivo es compartir aprendizajes que puedan resultar útiles a quienes afrontan sus propios retos al frente de una organización.

Su promotor, Joaquín Dosil, ha explicado que esas recomendaciones abarcan tanto los aciertos como los errores y las decisiones que ayudaron a superar momentos de dificultad. El formato permite acercarse a la experiencia de responsables de distintas compañías a través de intervenciones centradas en esas lecciones profesionales.

Una cita con trayectoria en Santiago

El encuentro llegará a su duodécima edición después de haber reunido en Compostela a representantes de sectores como la industria, la tecnología, la distribución y el deporte. El programa de 2025 incluyó, entre otros, a Antonio Agrasar, de Plexus Tech; Francisco J. Riberas, de Gestamp; Beatriz Álvarez, de Liga F, y Rafael Juan, de Vicky Foods. Aquella edición combinó conversaciones y ponencias, con una intervención de Alfonso Rueda en el cierre.

Un año antes, la décima edición congregó a alrededor de un millar de asistentes, según recogimos. En aquella jornada participaron, entre otros, Roberto Tojeiro, Beatriz Corredor y Simón Pedro Barceló, en un programa que también dio espacio al emprendimiento.

Para 2026, la web ya confirma la fecha y el recinto, aunque el programa que permanece disponible corresponde a 2025. Los interesados pueden consultar las novedades y contactar con la organización a través de la página del encuentro.