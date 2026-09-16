La coruñesa Luckia supera los 636 millones de euros de ingresos y eleva un 68% su beneficio en 2025

Luckia supera los 636 millones de euros de ingresos y eleva un 68% su beneficio en 2025. Cedida

Luckia cerró 2025 con más de 636 millones de euros de ingresos consolidados, lo que supone un crecimiento del 5,6% respecto al ejercicio anterior.

El grupo ha presentado este miércoles su Memoria Anual, en la que destaca también el incremento de la rentabilidad y el fuerte crecimiento de su negocio online.

El EBITDA alcanzó los 67,3 millones de euros, un 15,4% más que en 2024, mientras que el beneficio neto atribuido se situó en 18,5 millones, con un incremento interanual del 68,4%.

La compañía también generó un cash flow de 46,6 millones de euros durante el ejercicio. Luckia señala que esta evolución refuerza su capacidad para acometer nuevas inversiones, especialmente en innovación y desarrollo tecnológico.

El negocio online crece un 58%

El mayor crecimiento se produjo precisamente en el canal online. Sus ingresos aumentaron un 58,1% respecto a 2024, consolidándose como uno de los principales motores de expansión del grupo.

También avanzaron las diferentes líneas del negocio presencial. El área de Operadora y Distribución Comercial creció un 14%; Casinos y Hoteles, un 13,3%; y los salones de juego incrementaron su actividad un 9,5%.

Luckia cuenta actualmente con más de 2.900 trabajadores y presencia en ocho países. La compañía desarrolla actividades de apuestas deportivas, casino, bingo y máquinas de juego tanto a través de internet como de establecimientos presenciales.

Durante 2025, el grupo obtuvo además el certificado europeo G4 de Juego Responsable y la certificación ISO 37301 para sistemas de gestión de cumplimiento normativo.

Nueva sede en A Coruña

El pasado ejercicio estuvo marcado también por la finalización de la nueva sede corporativa de Luckia en A Coruña, uno de los principales proyectos desarrollados por la compañía en los últimos años.

El edificio ha conseguido la certificación LEED Platino, la máxima categoría de este sistema internacional de certificación de construcciones sostenibles, gracias a la incorporación de medidas de eficiencia energética y criterios de diseño responsable.

Con casi medio siglo de trayectoria, el grupo coruñés señala que pretende mantener una estrategia centrada en el crecimiento rentable, la innovación y la sostenibilidad, apoyándose especialmente en la expansión de su actividad digital.