Tres referentes gallegas de la ciencia, la innovación y el mar, premiadas por Executivas de Galicia

Los XI Premios Executivas ya tienen protagonistas. Las socias de Executivas de Galicia han elegido a Yanina Hallak, Mulleres Salgadas y Begoña Vila como galardonadas de una nueva edición que pone el foco en el liderazgo empresarial, el trabajo de las mujeres vinculadas al mar y una trayectoria científica gallega con proyección internacional.

Los reconocimientos se entregarán a mediados de octubre en Vigo, en un acto que reunirá a representantes de los ámbitos empresarial, profesional, social e institucional de Galicia. La fecha y el lugar concreto de la ceremonia se anunciarán próximamente.

En esta ocasión, Yanina Hallak recibirá el premio en la categoría Individual; la asociación Mulleres Salgadas será distinguida en la modalidad Colectivo; y Begoña Vila recogerá el galardón Internacional.

Con esta elección, Executivas de Galicia busca poner en valor tres perfiles diferentes que representan la presencia femenina en sectores como la industria aeroespacial, la innovación, la ciencia y la economía del mar.

Yanina Hallak, de Galicia al sector aeroespacial

El reconocimiento Individual será para Yanina Hallak, CEO y cofundadora de UARX Space, compañía aeroespacial con sede en Nigrán especializada en logística y transporte espacial para pequeños satélites.

Ingeniera aeroespacial y aeronáutica, Hallak ha desarrollado buena parte de su trayectoria alrededor de la innovación y el emprendimiento tecnológico. Desde Galicia lidera una empresa que desarrolla soluciones destinadas a transportar pequeños satélites desde órbitas terrestres bajas hasta la Luna y otros puntos del espacio profundo.

Executivas de Galicia reconoce con el premio su trayectoria profesional y empresarial, así como su contribución a situar a Galicia en un sector tecnológico con una marcada dimensión internacional.

Mulleres Salgadas, una voz para las trabajadoras del mar

El XI Premio Executivas en la categoría Colectivo recaerá en Mulleres Salgadas, asociación que trabaja para representar y dar visibilidad a las mujeres de los diferentes oficios vinculados al sector marítimo-pesquero gallego.

La organización agrupa a mujeres y colectivos relacionados con el marisqueo, la pesca, la acuicultura y otras actividades de la economía del mar. Entre sus objetivos se encuentran aumentar su representación y favorecer una mayor presencia femenina en los espacios en los que se toman decisiones que afectan al sector.

Su trabajo mantiene también conexiones con el movimiento europeo de mujeres del ámbito pesquero. El galardón reconoce especialmente una trayectoria basada en el asociacionismo y en la reivindicación de la aportación económica y social de las mujeres del mar.

Begoña Vila, una viguesa en la NASA

La categoría Internacional tendrá como protagonista a Begoña Vila, nacida en Vigo, doctora en Astrofísica e ingeniera jefa de sistemas en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Vila ha desarrollado una extensa carrera en el sector aeroespacial y ha participado en el telescopio espacial James Webb, uno de los grandes proyectos científicos internacionales de las últimas décadas.

La científica gallega trabajó como ingeniera de sistemas del Fine Guidance Sensor, un instrumento clave para proporcionar la precisión necesaria al observatorio durante sus investigaciones.

Su carrera ha sido reconocida en diferentes ocasiones, también por la propia NASA, y se ha extendido al terreno de la divulgación y al impulso de las vocaciones científicas y tecnológicas entre las nuevas generaciones.

Entrega de premios en Vigo

Las tres galardonadas recibirán sus reconocimientos en una ceremonia que tendrá lugar a mediados de octubre en Vigo. Executivas de Galicia concretará próximamente la fecha y el espacio escogido para celebrar el acto.

Los Premios Executivas alcanzan este año su undécima edición, manteniendo como objetivo dar visibilidad a referentes femeninos y reconocer tanto trayectorias individuales como proyectos colectivos que contribuyen al desarrollo económico, profesional y social de Galicia.