Beatriz Mato cierra su etapa en Greenalia tras casi siete años y emprende un nuevo rumbo profesional

Beatriz Mato ha puesto fin a su etapa profesional en Greenalia después de casi siete años vinculada a la compañía coruñesa de energías renovables. La exconselleira de la Xunta y exconcejala del PP en A Coruña ha anunciado que desde el pasado 1 de septiembre afronta un nuevo capítulo laboral, que estará centrado en el gobierno corporativo.

Mato ha comunicado su salida a través de sus redes sociales, donde hace balance de unos años que define como "intensos, apasionantes y profundamente formativos". La exconselleira se incorporó a Greenalia a comienzos de 2020 como directora de Desarrollo Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa (RSC), pocos meses después de abandonar definitivamente la política.

"Llegué para liderar la estrategia de sostenibilidad de una compañía joven, ambiciosa y con una forma muy propia de entender la energía", explica. Posteriormente, su trabajo estuvo también ligado al desarrollo de la cartera de proyectos de la compañía en España.

"Me voy con la mochila llena de aprendizajes, de proyectos que hemos peleado (¡y de qué manera!) por sacar adelante juntos y, sobre todo, de personas", señala Mato en su despedida.

La exconselleira agradece especialmente la confianza del consejero delegado de Greenalia, Manuel García Pardo, así como el trabajo de las personas que la acompañaron durante estos años.

Sobre su futuro, Mato no ha detallado por el momento cuál será su próximo destino concreto, aunque sí ha avanzado el ámbito en el que desarrollará esta nueva etapa. "Cierro esta etapa con enorme gratitud y con la ilusión de quien afronta un nuevo capítulo profesional, centrado en el gobierno corporativo", indica.

"Los finales, cuando se cierran bien, son también comienzos. Y este lo es", concluye.

De la Xunta a la política municipal en A Coruña

Ingeniera industrial especializada en Organización Empresarial y con un MBA, Mato desarrolló buena parte de su trayectoria inicial en el ámbito empresarial. Trabajó como técnica comercial en Rank Xerox y como ingeniera de calidad en Norcontrol, actualmente Applus, antes de incorporarse al departamento de innovación del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Su entrada en la política activa se produjo en 2002 como delegada provincial de la Consellería de Pesca. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta, Mato entró en el Gobierno gallego, en el que permaneció entre 2009 y 2018. Durante ese periodo estuvo al frente de las áreas de Traballo e Benestar y, posteriormente, de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

En septiembre de 2018 dejó la Xunta para preparar su candidatura a la Alcaldía de A Coruña en las elecciones municipales de 2019. Tras los comicios permaneció como portavoz del PP, principal grupo de la oposición, hasta que en diciembre de ese mismo año anunció su retirada de la política.

Su llegada a Greenalia

Dos meses después de abandonar la primera línea política, Mato se incorporó a Greenalia, compañía dedicada al desarrollo y producción de energía mediante tecnologías renovables.

Su fichaje generó entonces críticas desde la oposición. El BNG habló de una "puerta giratoria" y cuestionó su incorporación a una empresa del sector energético después de haber ocupado la Consellería de Medio Ambiente.

La legislación gallega establece limitaciones durante los dos años posteriores al cese de los miembros del Gobierno autonómico para desarrollar actividades o prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hubiesen dictado resolución durante el ejercicio de su cargo.

Casi siete años después de su incorporación, Mato da ahora por finalizada su trayectoria en Greenalia para iniciar una nueva etapa profesional alejada, por el momento, de la compañía coruñesa.