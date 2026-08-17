Inditex dona 1,37 millones a Cruz Roja para ayudar a los afectados por el terremoto de Colombia

Inditex aportará 5.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a 1,37 millones de euros, a Cruz Roja Colombiana para apoyar a las personas afectadas por el terremoto registrado en Colombia. La contribución se integrará en el programa de emergencia desplegado por la organización para atender a la población damnificada.

La ayuda de la compañía permitirá reforzar la respuesta sanitaria de emergencia y contribuir a mantener los servicios de salud en las zonas afectadas. La intervención contempla el desplazamiento de personal especializado y unidades de asistencia sanitaria móvil, además de la compra de equipamiento y suministros médicos necesarios para atender a los damnificados.

La actuación también incluye apoyo psicosocial para las personas afectadas y medidas destinadas a facilitar el acceso a la asistencia sanitaria y al agua segura. El objetivo es cubrir algunas de las necesidades más inmediatas de la población durante las primeras fases de respuesta a la emergencia.

La aportación se canalizará a través de Cruz Roja Española, en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), dentro del dispositivo puesto en marcha por Cruz Roja Colombiana.

Además de la donación realizada directamente por la compañía, Inditex ha habilitado un canal para que sus empleados en España puedan realizar contribuciones económicas de forma voluntaria. Estas aportaciones se sumarán a la ayuda destinada por la empresa a Cruz Roja Colombiana para la respuesta ante la emergencia.