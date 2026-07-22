¿Cansado de cortar el césped? Llega a A Coruña y su área el servicio a domicilio gratuito que te enseña a liberarte para siempre

Husqvarna lanza un servicio a domicilio para asesorar sobre el cuidado del césped y hacer demostraciones de su robot líder en el mercado a quien lo solicite. Es gratuito y sin compromiso y está disponible en A Coruña, Oleiros, Sada, Culleredo, Cambre, Arteixo y Bergondo

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Si tienes una casa con jardín y cortas la hierba con un cortacésped convencional es posible que a estas alturas ya estés cansado de empujarlo, de llamar o esperar al jardinero o de no tener el césped 100% cuidado. Por eso hay quien ha pensado en estrenar en el área metropolitana de A Coruña un nuevo servicio a domicilio gratuito de asesoramiento en el cuidado del jardín con soluciones para olvidarte de cortar el césped para siempre.

Una furgoneta de Husqvarna, marca líder en maquinaria de jardín e inventora del robot cortacésped Automower®, recorre este verano las zonas residenciales del área coruñesa para ofrecer los servicios de un experto en el cuidado del jardín que, previa cita, acude a tu casa, evalúa el estado de tu jardín, te aconseja cómo cuidarlo y te hace una prueba de cómo funciona su robot en tu césped. Todo ello es gratis y sin compromiso.

Un servicio rápido, cercano, eficaz y fiable

Furgoneta de Husqvarna. Cedida

Husqvarna tiene una de las más amplias redes de distribuidores autorizados con talleres de la marca que permiten prestar el mejor asesoramiento y servicio postventa de todas sus máquinas. Con 600 puntos de venta autorizados en España y Portugal, garantiza un servicio cercano y eficiente.

Ahora, en la temporada de primavera y verano ha decidido sacarlo a la calle y hacerlo llegar gratis a los clientes o a los vecinos de casas con jardín que han pensado alguna vez si un robot es la solución para cortar su césped.

Una demostración en tu propia casa

El robot cortacésped Automower® de Husqvarna. Cedida

Solicitar este servicio es tan sencillo como registrar tus datos en esta web de Husqvarna indicando la dirección, la fecha y hora a la que quieras tu visita y un correo electrónico de contacto al que te llegará la cita. En el día indicado, el experto en jardinería y maquinaria de Husqvarna visitará tu casa y en 45 minutos o una hora te hará un diagnóstico completo, que incluye:

Definición del mapa del jardín y sus necesidades

Demostración de productos y aplicaciones

Asesoramiento personalizado del robot cortacésped más adecuado

Después de la visita, tu asesor te enviará un informe pormenorizado de las necesidades de tu césped con los productos y servicios recomendados, y un presupuesto para que lo estudies y que podrás aceptar o rechazar sin ningún compromiso ni coste.

Promoción por tiempo limitado en la comarca coruñesa

El servicio de distribución que Husqvarna ha puesto en marcha en el área metropolitana de A Coruña ya ha visitado numerosos jardines en las últimas semanas y estará disponible por tiempo limitado en los municipios de A Coruña, Oleiros, Sada, Culleredo, Cambre, Arteixo y Bergondo.

El objetivo de esta promoción de Husqvarna es mostrar a los propietarios de viviendas con zonas ajardinadas la fiabilidad de su robot cortacésped. Automower®, patentado hace 31 años es líder en ventas en todo el mundo con cuatro millones de robots instalados y un grado de satisfacción de 9,5 sobre 10.

El líder en el cuidado del césped, con un servicio técnico cercano

Diseñado en Suecia y fabricado en Europa, Automower® también es el robot más desarrollado tecnológicamente y por eso es el único capaz de dejar un césped siempre perfecto; verde y sano, con un corte uniforme, sin surcos o marcas y funcionar a la perfección 24 horas al día, con sol o con lluvia, sin atascos ni interrupciones en todo tipo de jardines; con árboles y obstáculos o sin ellos; llanos o con pendientes de hasta el 75% y en total silencio.

Automower® es un veterano de los jardines y existen más de 20 modelos para fincas de entre 400 y 7.500 metros cuadrados que además incorporan tecnología de visión con Inteligencia Artificial y son capaces de identificar obstáculos en tiempo real y reaccionar ante ellos para evitarlos o cortar alrededor cuando se trata de un elemento fijo. Automower® es un invento tan perfecto que todavía hoy, 31 años después de ser inventado, causa cierta sorpresa e incredulidad.

Y eso que ha recibido múltiples premios y quien lo prueba, lo valora con un 9 sobre 10. Por eso, Husqvarna ha decidido dar un paso más allá e instalarlo gratis en la casa o jardín de quien quiera ponerlo a prueba. ¿Participas en el reto? Reserva el servicio de distribución móvil de Husqvarna y comprueba tú mismo su altísima fiabilidad.

El robot cortacésped Automower® de Husqvarna. Cedida

Una de las grandes ventajas de Automower® frente a otras máquinas de cortar el césped es su bajo nivel de mantenimiento. Una vez que se instala en el jardín sólo es necesario cambiar las cuchillas cada tres semanas, con un coste mensual estimado de unos 10 euros, y hacer una revisión anual.

El consumo eléctrico de sus recargas es inapreciable en el recibo de la luz y los costes de mantenimiento, como ves, son bajos. Sin embargo, es importante realizar al menos el mantenimiento anual, un servicio que presta tu distribuidor más cercano.

Tanto si necesitas esta revisión o tienes cualquier problema, no hace falta que aparques tu robot durante días; contacta con tu centro Husqvarna más cercano y él te guiará para solucionarlo. Si lo necesitas, podrás llevar tu robot a la tienda, recibir la visita de tu distribuidor para realizar un diagnóstico y revisión o contratar el servicio de temporada, que incluye la recogida, el mantenimiento y actualización del software del robot, la limpieza, sustitución de cuchillas y todo lo que sea necesario para tener tu robot a punto al inicio de temporada de primavera.

¿Por qué el Automower® de Husqvarna es el mejor robot cortacésped?

Así funciona el robot cortacésped Automower® de Husqvarna. Cedida

Husqvarna inventó su robot cortacésped y fue pionera en el desarrollo de la tecnología que permitió crear una máquina completamente autónoma que reconociese los límites de su trabajo y cortase las hojas de hierba sin causarles daños, manteniendo su capacidad natural de almacenar agua, gracias a lo que evita que el césped se amarillee o blanquee al día siguiente, como sucede con otros cortacéspedes.

Esta tecnología de vanguardia permitió doce años después el desarrollo de otros robots, como el aspirador autónomo. ¿Tú también pensabas que Automower® había llegado después? Pues no.

Después de su invención, aparecieron otros dispositivos de otras marcas, pero solo Automower® es capaz de ofrecer un resultado perfecto, sin interrupciones ni atascos. ¿Quieres saber lo que lo hace realmente único?

Ventajas del robot cortacésped de Husqvarna

El robot cortacésped de Husqvarna tiene muchas ventajas para quien apuesta por él, como las siguientes:

Es 100% autónomo. Funciona totalmente solo

Corta a diario, con sol o con lluvia

No deja marcas, surcos ni se atasca en badenes o setos

Deja un resultado perfecto, el aspecto del césped es como el de una alfombra

Es silencioso y no genera residuos, los restos de hierba se descomponen en horas

Es sostenible: no produce emisiones contaminantes

Se rentabiliza en pocos años gracias a su bajo consumo, larga vida útil y ahorro de tiempo

Abarca grandes superficies y terrenos donde no puedes ponerte en pie

Es seguro y prácticamente imposible de robar

Tecnología de Visión IA para evitar objetos y mejorar resultados en zonas con señal de satélite baja

100% fiable y respaldado por quien ya lo usa

Lo verás en...

Automower® es el número 1 sobre el césped y por eso si no lo has visto ya en funcionamiento, es posible que ahora te fijes más.

Está instalado en millones de jardines privados desde 400 a 7.500 metros cuadrados y formas y configuraciones diversas, en sedes de empresas y grandes corporaciones que cotizan en el Ibex-35, algunas coruñesas y muy reconocidas, en parques y jardines públicos, como los del Palacio Real, hoteles y recintos de eventos con jardín, campos de golf y clubes de fútbol, que delegan en la gama profesional de Automower® el cuidado de sus espacios verdes y campos de entrenamiento.