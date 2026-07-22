Afigal dispara un 24% su financiación a empresas gallegas y supera los 72 millones en seis meses

Afigal cerró el primer semestre de 2026 con cifras récord al facilitar financiación por valor de 72 millones de euros, un 24% más que en el mismo periodo del año pasado.

La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) apoyó un total de 722 iniciativas empresariales, una actividad que contribuyó al mantenimiento de 28.941 puestos de trabajo en Galicia.

La entidad también continúa ampliando su base social y ya supera los 13.500 socios, entre pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos de las provincias de A Coruña y Lugo.

Según destaca la SGR, cerca de un tercio de las compañías que solicitan un aval vuelven a confiar en la entidad, un dato que refleja la fidelidad de sus clientes. Durante los seis primeros meses del año, una parte importante de la financiación se canalizó a través de las líneas impulsadas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

En total, 496 proyectos obtuvieron 59 millones de euros mediante estos programas, destinados a inversiones, liquidez, reestructuración de deuda o garantías frente a terceros. Estas líneas permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre y permiten acceder a importes que van desde los 3.000 euros hasta un millón.

Por tamaño de empresa, las micropymes concentraron el 40,2% de las operaciones, seguidas de las pymes (38%) y los autónomos (22%). Además, uno de cada cuatro avales concedidos tuvo como destinatario un emprendedor, reforzando el apoyo de la entidad a la creación de nuevas iniciativas empresariales.

En cuanto a los sectores beneficiados, los servicios lideraron la actividad con el 41% de las operaciones, por delante del comercio (23%), la construcción (13%), el sector primario (12%) y la industria (11%).

Respecto al destino de la financiación, el 58% de los recursos se dedicó a inversiones, mientras que el 34% se destinó a cubrir necesidades de circulante. El porcentaje restante correspondió a refinanciaciones y avales de carácter técnico o especial.