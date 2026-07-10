Más de 200 profesionales debaten en Santiago de Compostela sobre innovación y emprendimiento

El II Foro de Innovación y Emprendimiento, organizado por APD con el apoyo de la Xunta, ha contado en su segunda edición con las intervenciones de más de 20 ponentes y expertos en los campos de la innovación y el emprendimiento

Más de 200 personas han acudido esta mañana al II Foro de Innovación y Emprendimiento de APD, que se ha celebrado en Santiago de Compostela con el apoyo de la Xunta de Galicia bajo el programa de Capacita Directivos. El encuentro ha reunido a directivos, representantes de empresas y profesionales en el Lux Events Center de la capital gallega, para abordar los principales retos y oportunidades en torno a la innovación y la creación de valor empresarial.

La directora de la zona noroeste de APD, Ana Sánchez, fue la encargada de dar la bienvenida al más del centenar de asistentes, remarcando que este foro parte de la idea de que innovación y emprendimiento actúan como motores complementarios del desarrollo empresarial: la primera impulsa la reinvención de organizaciones y procesos, mientras que el segundo aporta la capacidad de crear nuevos proyectos y abrir caminos de crecimiento.

También hizo hincapié en el 70 aniversario de la Asociación, remarcando sus proyectos actuales como el barómetro de competitividad que están llevando a cabo en territorios de toda España y cuyos resultados verán la luz en el 8º Congreso Nacional de Directivos, que tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre en Madrid.

Innovación: el motor para reinventarse

El primer bloque de intervenciones de la mañana se inició con la ponencia inaugural de Guido Stein, filósofo, escritor y profesor de la IESE Business School. Stein compartió con todos los asistentes su particular visión y reflexión alrededor de innovar en el contexto actual.

El escritor señaló que nos encontramos en un momento donde no existe el necesario 'silencio' donde los emprendedores puedan innovar; y llamó a la necesidad de ver las cosas desde diferentes ángulos y perspectivas, teniendo en cuenta que el entorno digital ya es una segunda piel.

Con su inspirador discurso, el experto dio un pistoletazo de salida ideal para las siguientes intervenciones, como la conversación entre Javier Sesma, consejero de APD, y Pablo Carretero, Territory Sales Leader – CCAA & Industry Growth Cluster de IBM. Ambos reflexionaron sobre las palancas y los retos de la innovación abierta.

Sesma y Carretero coincidieron en señalar que compartir conocimiento "no supone perder competitividad"; y que ese cambio de mentalidad resulta crucial para que los equipos "construyan valor dentro de las propias organizaciones". En definitiva, señalaron que la clave es que la innovación debe ocurrir alrededor de la tecnología ya implantada en la empresa, pero siempre involucrando "a las personas, la actitud y la cultura".

El II Foro de Innovación y Emprendimiento de APD ha sido un éxito. Cedida

El primer bloque de la mañana finalizó con una mesa redonda sobre las experiencias sobre innovación desde empresas consolidadas, en la que participaron Álvaro Platero, vicepresidente de Astilleros Gondán; Sebastián Pantoja, director general de Carelife Solutions (Televés Corporación); y Eva Pérez, Senior Manager Public Policy de AMAZON; bajo la moderación de Rosa Méndez, directora del Área de Innovación y Emprendimiento de IGAPE.

Por parte de Amazon, Eva Pérez señaló que desde la multinacional americana ven el fracaso y la innovación como "dos caras de la misma moneda"; y que de esta forma la mirada innovadora debe residir en la propia cultura de la empresa.

En el caso de Astilleros Gondán, su vicepresidente indicó que la "inercia" de una empresa consolidada puede ser muy positiva para ayudar al carácter innovador, con una cartera de clientes establecida o un conocimiento avanzado del sector; pero que también puede resultar un obstáculo a superar de cara a dar luz nuevas ideas.

Una reflexión que también compartía Sebastián Pantoja; añadiendo que se debe "innovar atendiendo al impacto, a la capacidad de medir el éxito y al talento de los equipos".

Emprendimiento: la semilla de nuevas organizaciones

El segundo bloque de la jornada, dedicado a startups y empresas emprendedoras, comenzó con la presentación de diferentes proyectos emprendedores de mano de la moderación de Hugo Criado, CEO de Medrar. De esta forma, los asistentes conocieron la historia y experiencia de Wilson Gomes, CEO de Celtarys; Jorge Parada, CTO de Cargoffer; Elena Fontán, directora general de Orixe Salgada; Fernando Gago, CEO de Sense Aeronautics; y Francisco Pérez, CTO y socio fundador de Loutkar Robotics.

Los cinco ponentes compartieron sus historias de origen, desde empresas consolidadas hasta inicios fuera del ejercicio empresarial; donde señalaron el "vértigo" como parte de su día a día, "haciendo malabares entre ver dónde estamos y dónde queremos estar". En sus intervenciones también señalaron al ecosistema gallego inversor como un ejemplo de profesionalización y crecimiento.

El bloque finalizó con una perspectiva diversa: la del emprendimiento senior, profesionales con dilatadas carreras que deciden emprender con el conocimiento de toda una vida profesional detrás. Moderados por María Loureiro, directora científica de ECOBAS, en la mesa participaron Eduardo Ferrer, CEO y Cofounder de Slimop Space; Mamen Diego, fundadora de Objet Particulier; Maite Prida, fundadora de LON&BOC; Jaime Feced, CEO de Plantbased Biotech; y Javier Álvarez, fundador de Aquiax.

La mesa redonda versó sobre las experiencias de cada uno de los profesionales, especialmente centradas en cómo "emprender en la segunda carrera directiva"; donde se ha destacado las ventajas (sobre el conocimiento adquirido o los contactos establecidos) y las dificultades de llevar a cabo un nuevo proyecto (como pasar de tener todos los recursos a tener que buscarlos).

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, clausura el II Foro de Innovación y Emprendimiento de APD. Cedida

La clausura institucional fue realizada por la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, que señaló: "El verdadero valor de la innovación no está solamente en generar nuevas ideas, sino en convertir esas ideas en empresas más competitivas, en una economía más fuerte". Lorenzana se refirió a las empresas participantes como ejemplo de ese "mayor potencial de crecimiento y escalabilidad".

"El éxito de un ecosistema innovador no se mide, evidentemente, solo por el número de start-ups que se crea, sino que se mide en su capacidad para transformar el conjunto de la sociedad y el conjunto de la economía", continuó la conselleira de Economía e Industria, que destacó el apoyo financiero y técnico que la Xunta de Galicia otorga a los proyectos, la red de aceleradoras y Business Factories y la conexión entre la industria, la investigación y el mercado.

Asimismo, avanzó la puesta en marcha de la primera Estrategia de Innovación Empresarial de Galicia, dotada con más de 400 millones de euros, con el objetivo de facilitar la transferencia de conocimiento a las pymes, favorecer la incorporación de inteligencia artificial y tecnologías avanzadas y ayudar a que los startups se consoliden, crezcan y atraigan inversión.