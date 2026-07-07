Inditex incorpora al expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, como consejero independiente

La junta general de accionistas de Inditex, celebrada este martes en la sede del grupo textil en Sabón (Arteixo), ha aprobado el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri, que también fue presidente de Caixabank entre 2021 y 2024, como nuevo consejero independiente de la compañía.

Goirigolzarri sustituye a Rodrigo Echenique, que dejará su asiento tras doce años "de rigor, dedicación y compromiso", como destacó la presidenta de Inditex, Marta Ortega, al concluir el plazo de duración de su mandato el próximo día 12 de julio.

La junta ha aprobado además la reelección de Óscar García Maceiras como consejero ejecutivo, de Marta Ortega y Flora Pérez, como consejeras dominicales y de la baronesa Denise Patricia Kingsmill, Pilar López Álvarez y Belén Romana García, con la categoría de independientes.

La incorporación de Goirigolzarri supone el desembarco al máximo órgano de gobierno de Inditex de una reconocida figura del sector financiero español. El directivo lideró la integración de CaixaBank con Bankia, entidad que también presidió durante casi diez años.

Dividendos

Los accionistas de Inditex han ratificado en la junta un reparto de un dividendo de 1,75 euros por acción en dos pagos de 0,875 euros (compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción), con cargo a los resultados económicos de 2025. El primero ya se abonó el pasado 4 de mayo; el segundo se ejecutará el próximo 2 de noviembre (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).

La junta general de accionistas de Inditex aprueba también la reelección de EY como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo para el ejercicio 2026, la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2027, 2028 y 2029 y el informe anual de remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio social 2025.