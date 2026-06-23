Inditex vuelve a ser elegida por Merco como la empresa en España con mejor reputación

Inditex vuelve a liderar la lista de empresas con mejor reputación en España, según los resultados de la 26ª edición de Merco Empresas y Merco Líderes, que reconoce las 200 compañías y los 100 líderes con mejor reputación en España de 2026, puesto que revalida Juan Roig (Mercadona) por octavo año consecutivo.

En el ranking de las empresas, el 'top ten' está compuesto, por este orden, por Inditex, Mercadona, Grupo Social, Repsol, Iberdrola, Caixabank, BBVA, Mapfre, Banco Santander y Coca-Cola.

Respecto a los líderes, el ranking del 'top ten' está liderado por Juan Roig (Mercadona), seguido de Ana Botín (Santander), Amancio Ortega (Inditex) y su hija Marta (Inditex), e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), que completando los cinco empresarios con mejor reputación en España.

Por detrás se encuentran Josu Jon Imaz (Repsol), Pablo Isla (Nestlé), Isidre Fainé Casas (Fundación La Caixa), Gonzalo Gortázar (Caixabank) y Antonio Huertas (Mapfre), que cierran la lista de los diez líderes con mejor reputación en España. Los primeros 15 puestos los completan Óscar García Maceiras (Inditex), Florentino Pérez (Grupo ACS), María Dolores Dancausa (Bankinter), Gabriel Escarrer (Meliá) y José Ignacio Goirigolzarri (Ex Caixabank).

27 mujeres

En dicho índice, en el que se sitúan 27 mujeres, dos menos que el pasado año, han irrumpido Alejandro Oñoro (Grupo Social Once), Gloria Ortiz (Bankinter), Juvencio Maeztu (Ikea), Carl Aaby (Ikea), Cristina Álvarez (El Corte Inglés), Carlos Jaureguizar (Sanitas), Ricardo Álvarez (Dia) y José Vicente De Los Mozos (Ex Indra).

Esta edición se completa con un ranking sectorial de empresas con mejor reputación en España. Así, por sectores, Abogados está liderado por Garrigues (1º), Cuatrecasas (2º) y Uría Menéndez (3º), Alimentación, por Nestlé (1º), Danone (2º) y Campofrío (Sigma) (3º); Aseguradoras por Mapfre (1º), Mutua Madrileña (2º) y Línea Directa (3º); Asistencia Sanitaria, por Clínica Universidad de Navarra (1º), Sanitas (2º) y HM Hospitales (3º); Automoción, por Seat (1º), Toyota (2º) y BMW (3º); Bancario, por Caixabank (1º), BBVA (2º) y Santander (3º); Bebidas, por Coca-Cola (1º), Mahou San Miguel (2º) y Corporación Hijos de Rivera (3º).

Además, en Consultoría figuran Accenture (1º), NTT Data (2º) y McKinsey (3º); Distribución Especializada, Decathlon (1º), Mediamarkt (2º) y Pikolin (3º); Distribución generalista, Mercadona (1º), Lidl (2º) y Eroski (3º); Distribución moda, Inditex (1º), Mango (2º) y Nike (3º); Distribución y equipamiento para el hogar, Ikea (1º) y Leroy Merlin (2º); Droguería y Perfumería, P&G (1º), L'Oréal (2º) y Unilever (3º); Electrónica, consumo/hogar, con Samsung (1º), Apple (2º) y BSH Electrodomésticos/Balay (3º); y en Energía, gas y agua, Repsol (1º), Iberdrola (2º) y Endesa (3º).

Asimismo, en ETT y servicio RRHH lidera The Adecco Group (1º); en Farmacéutico, Bayer (1º), Novartis (2º) y Pfizer (3º); en Formación, Esade (1º), Esic university (2º) e IESE (3º); en Grandes Almacenes, El Corte Inglés (1º); en Industrial, Airbus Group (1º), Gestamp (2º) y Antolin (3º); en Informática y Software, Google (1º), Microsoft (2º) y HP (3º); En Infraestructuras, Servicios y Construcción, AENA (1º), Acciona (2º) y Grupo ACS (3º); en Inmobiliaria, Merlin Properties (1º); en Materiales de Construcción, Finsa (1º); en Materiales médicos, Werfen (1º); en Medios de comunicación, Grupo Planeta (1º) y Grupo Prisa (2º).

En Movilidad, Servicios y Tecnología, Cabify (1º); Ocio y entretenimiento, Netflix (1º), Lego (2º) y The Walt Disney Company (3º); ONG, fundaciones y asociaciones, Grupo Social ONCE (1º); Restauración, McDonald's (1º) y Alsea (2º); Seguridad, Prosegur (1º) y Verisure (2º); Servicios profesionales, Deloitte (1º), EY (2º), PWC (3º); Tecnológico / industrial, Siemens (1º), Indra (2º) y Corporación Mondragón (3º); Telecomunicaciones, Telefónica (1º), Cellnex (2º), y Masorange (3º); Transporte de mercancías, Correos (1º), Logista (2º); Transporte de viajeros, Alsa (1º), IAG (2º) y Metro de Madrid (3º); Turismo, Meliá Hotels International (1º), Barceló Hotel Group (2º) y Grupo Iberostar (3º).

Más de 60.000 encuestas

Durante la presentación de resultados de esta edición, el director de Merco, Enrique Mañas, y del Insight Manager de Nethodology, Eduardo González, se han centrado en la metodología del monitor pues estos estudios son fruto del análisis de un total de 64.764 encuestas, 7 evaluaciones y 29 fuentes de información.

El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking Merco Empresas ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en la página web de Merco.

En concreto, esta edición ha contado con la participación de 1.634 directivos de grandes empresas, 719 expertos del mundo empresarial (84 analistas financieros, 71 periodistas de información económica, 87 catedráticos del área de empresa, 117 responsables de ONG y entidades sociales, 72 responsables de sindicatos, 77 responsables de asociaciones de consumidores, 110 miembros de 'Gobierno' y 101 social media managers), 53.020 participantes de Merco Talento (trabajadores, estudiantes universitarios, antiguos alumnos de escuelas de negocio, catedráticos de universidad y escuelas de negocio, responsables de recursos humanos, expertos headhunters, miembros de sindicatos y ciudadanos) y 9.311 ciudadanos (Merco Sociedad).

Junto a estas evaluaciones se realiza también un análisis en el ámbito digital de las empresas (Merco Digital e IA) con un total de 1.048.936 menciones analizadas y un benchmarking de indicadores objetivos de 80 empresas.

A su vez, en Merco Líderes, se ha contado con la participación de 1.634 directivos de grandes empresas, 90 expertos en comunicación, 85 periodistas de información económica y de comunicación, 84 analistas financieros y 87 catedráticos de área de empresa. A su vez, se han analizado 378.350 menciones en redes sociales en colaboración con Nethodology y un benchmarking de indicadores objetivos.

Por otro lado, en el encuentro, el director de Desarrollo de Negocio, Jesús Álvarez Frías, ha anunciado la expansión geográfica de Merco a Nueva York y Asia-Pacífico, así como la ampliación de sus monitores en nuevos países. Para el CEO de Merco, José María San Segundo, "Merco ha mantenido sus principios éticos fundacionales y sigue yendo aún más allá: nuestra apuesta ha sido y es tener la mejor y más amplia metodología de todos los monitores y asumir los compromisos éticos más exigentes y comprobables en todo el mundo".

También se han abordado algunos de los principales desafíos de la gestión de la reputación en el contexto actual, como la evolución del papel estratégico del dircom, la influencia de la inteligencia artificial en la comunicación corporativa, la coordinación entre comunicación y asuntos públicos, la proyección internacional de la reputación de las empresas españolas y los retos de las compañías multinacionales para reforzar su vínculo y reconocimiento en la sociedad española.