Lidl abrirá un supermercado en San Pedro de Visma, en A Coruña, tras años de tramitación

La Jefa de Expansión de Lidl en España y responsable en Galicia, Maruxa Lema, ha anunciado a través de LinkedIn el cierre de un acuerdo para la adquisición de una parcela estratégica en San Pedro de Visma (A Coruña), una operación que, según explica, llevaba "años gestándose" debido a su elevada complejidad urbanística. En ella se abrirá un supermercado.

La directiva subraya que este tipo de proyectos solo pueden entenderse desde la "gratitud", destacando en primer lugar a las personas que han ocupado su posición durante los últimos 20 años y que, asegura, han contribuido de forma decisiva a que la operación haya salido adelante. Entre ellas cita a Rafael Pallarés García, José Luis López de Santa María, José Manuel Quintana Vila y María José Riveiro, a quienes define como referentes profesionales y humanos.

En su mensaje, Lema describe la actuación como una operación especialmente compleja, con "múltiples propietarios y casuísticas diversas", lo que ha requerido la coordinación de numerosos departamentos: desde delegación y desarrollo de tiendas hasta áreas legales, técnicas, fiscales, de costes o seguros. "Un trabajo riguroso que vuelve a demostrar la fortaleza de nuestro TeamLidl", señala.

También ha querido realizar una mención específica al abogado Alejandro García Pérez, del despacho García-Leis, por su "meticulosidad y excelencia", así como a Roberto Freire por su "impecable trato y profesionalidad".

La responsable de Lidl en Galicia ha agradecido además la implicación del área de Urbanismo del Ayuntamiento de A Coruña, destacando su "agilidad, disposición y cordialidad" en la tramitación del expediente.

"Desde Lidl Real Estate seguimos construyendo futuro", concluye la directiva, que enmarca esta operación dentro del desarrollo estratégico de la compañía en la ciudad.