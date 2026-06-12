Cuatro proyectos gallegos reciben 208.000 euros en la convocatoria de BBVA Futuro

La octava edición de la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro ha seleccionado cuatro proyectos en Galicia que recibirán un total de 208.000 euros, situando a la comunidad como la más beneficiada del programa impulsado por BBVA Asset Management. Las iniciativas se desarrollarán en distintas zonas del territorio y abordan desde la recuperación ambiental hasta la atención a colectivos vulnerables.

Uno de los proyectos destacados es el impulsado por Amicos, que recibirá 72.000 euros para el programa "Monte Vivo", centrado en la restauración del Monte de la Caridad en Monterrei, afectado por incendios recientes. La propuesta combina recuperación ecológica, voluntariado y empleo verde inclusivo, con impacto previsto en unas 250 personas, incluyendo escolares, mujeres rurales y personas con discapacidad.

En A Coruña, la fundación ENKI será beneficiaria de otros 72.000 euros para "Espacio ENKI: inclusión en movimiento". El proyecto busca garantizar el acceso real al deporte para personas con discapacidad mediante la creación de un espacio adaptado, un banco de préstamo de material deportivo inclusivo y apoyo técnico especializado, con más de 1.000 beneficiarios previstos.

En el ámbito social, la entidad Asdegal recibirá 32.000 euros para combatir la soledad no deseada en personas mayores en Vigo con el programa de acompañamiento activo y terapéutico "Cambiando el sofá por un par de zapatos", que beneficiará a 85 personas mediante paseos, visitas y apoyo comunitario.

Por su parte, la asociación Afaga contará también con 32.000 euros para el proyecto "Vida 6.0, escribiendo mi historia", que trabaja con personas con demencia leve o moderada a través de un Libro de Vida físico y digital, con el objetivo de reforzar la identidad personal, la memoria y el vínculo familiar.

Desde BBVA AM se destaca que esta convocatoria ha distribuido fondos entre 25 proyectos en toda España, con especial atención a iniciativas medioambientales, y que ya ha movilizado más de siete millones de euros desde su creación en 2018 a través del fondo BBVA Futuro Conservador.