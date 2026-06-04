Hijos de Rivera (Estrella Galicia) elevó su facturación un 6,7% en 2025 hasta los 945 millones de euros

Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, presentó este jueves sus resultados correspondientes a 2025 tras cerrar el ejercicio anterior con una facturación récord de 886 millones de euros y un beneficio neto de 95 millones. La compañía gallega afronta la presentación en un momento clave para su crecimiento, después de haber fijado como objetivo alcanzar los 1.800 millones de euros en ventas en 2030 y tras un año marcado por el aumento de la inversión, la expansión internacional y el refuerzo de su plantilla.

La cervecera gallega elevó su facturación un 6,7% en 2025, hasta alcanzar los 945 millones de euros, acercándose a la barrera de los 1.000 millones de ingresos. La compañía cerró el ejercicio con un beneficio antes de impuestos (BAI) de 145 millones de euros, un 13,6% más que el año anterior. Durante la presentación de resultados, el presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, aseguró que la compañía ya ha superado internamente ese umbral. "Nosotros ya estaríamos en ese sueño, ya hemos pasado esa barrera de los 1.000 millones", afirmó, aunque precisó que los ajustes contables sitúan la facturación en los 945 millones.

Los resultados muestran además una mejora de la rentabilidad operativa del grupo. El ebitda ascendió a 240 millones de euros, frente a los 211 millones registrados en 2024, lo que supone un incremento del 13,7%.

En cuanto al negocio, Estrella Galicia comercializó 569 millones de litros de cerveza durante el pasado ejercicio, un 4,4% más que en 2024, cuando alcanzó los 544 millones. El negocio del agua también mantuvo su crecimiento, con 253 millones de litros vendidos, un 6,4% más que el año anterior.

La compañía continuó reforzando además su estructura de personal. La plantilla pasó de 2.044 a 2.168 trabajadores, mientras que las contrataciones aumentaron un 6,1%. El 94,5% de los empleados cuenta con contrato indefinido.

En el capítulo inversor, Hijos de Rivera destinó 170 millones de euros a distintos proyectos durante 2025. Entre ellos destaca la ampliación de la capacidad productiva de la fábrica de Morás, cuya inauguración oficial tuvo lugar el pasado junio. La inversión acumulada en estas instalaciones alcanza ya los 280 millones de euros, de los que 40 millones corresponden al último ejercicio. Según explicó Rivera, la compañía ya trabaja en la ampliación de las líneas de envasado de la planta para acompañar su crecimiento futuro.

La internacionalización, clave para duplicar el negocio

La expansión internacional se ha convertido en uno de los principales ejes del nuevo plan estratégico de Hijos de Rivera. El grupo, presente ya en 80 países, centrará buena parte de sus esfuerzos de crecimiento en Europa y América con el objetivo de acercarse a los 1.800 millones de euros de facturación previstos para 2030.

"Tenemos muchas oportunidades de crecimiento fuera de España", aseguró el presidente ejecutivo de la compañía, Ignacio Rivera, durante la presentación de resultados. El directivo explicó que la empresa está reforzando recursos y equipos para ganar presencia en mercados internacionales, donde todavía se considera "una hormiga" frente a los grandes grupos cerveceros.

Entre los avances recientes figura la apertura de una filial en Italia, mientras que en Brasil la compañía continúa desarrollando su actividad a través del acuerdo alcanzado con operadores de Coca-Cola, que producen Estrella Galicia en una planta situada en Río de Janeiro.

Rivera avanzó además que el grupo afronta una etapa "más abierta" a la diversificación de categorías de bebidas y al análisis de posibles adquisiciones, dos líneas de actuación que complementarán el crecimiento orgánico de la compañía durante los próximos años.