Inditex nombrará al expresidente de CaixaBank José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente

Inditex propondrá el nombramiento del expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, como nuevo consejero independiente de la compañía. La incorporación se someterá a la aprobación de los accionistas durante la junta general ordinaria que el grupo celebrará el próximo 7 de julio en su sede de Arteixo.

Goirigolzarri ocuparía el puesto que dejará vacante Rodrigo Echenique al concluir el plazo de duración de su mandato el próximo 12 de julio.

La propuesta forma parte de los acuerdos que el consejo de administración trasladará a la junta de accionistas, en la que también se abordará la reelección del consejero delegado, Óscar García Maceiras, como consejero ejecutivo, así como la continuidad de Marta Ortega y Flora Pérez como consejeras dominicales.

Además, Inditex propondrá la reelección de Denise Patricia Kingsmill, Pilar López y Belén Romana como consejeras independientes.

Dividendo de 1,75 euros por acción

Entre los asuntos que se someterán a votación figura también la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados de 2025.

La cantidad se divide en un dividendo ordinario de 1,20 euros por acción y otro extraordinario de 0,55 euros. El pago se realizará en dos abonos iguales de 0,875 euros por acción. El primero ya fue distribuido el pasado 4 de mayo, mientras que el segundo está previsto para el 2 de noviembre.

La junta deberá pronunciarse asimismo sobre la reelección de EY como auditor de cuentas del grupo para el ejercicio 2026 y sobre la nueva política de remuneraciones de los consejeros para el periodo comprendido entre 2027 y 2029.

La incorporación de Goirigolzarri supondría la llegada al máximo órgano de gobierno de Inditex de una de las figuras más reconocidas del sector financiero español. El directivo presidió CaixaBank entre 2021 y 2024 tras liderar la integración con Bankia, entidad que también presidió durante casi una década.