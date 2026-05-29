UCOGA continúa su expansión con la apertura de una nueva oficina en A Coruña

La nueva sede, ya operativa, se convierte en la décima de la compañía y refuerza la apuesta de la correduría gallega por seguir creciendo en entornos urbanos y empresariales

UCOGA avanza en su proceso de crecimiento con la apertura de una nueva oficina en A Coruña (Avda. de La Habana, 32), la décima de su red comercial. La correduría gallega inauguró ayer jueves las instalaciones, que ya están en funcionamiento y con las que busca ofrecer una atención más cercana y reforzar su presencia en una de las áreas con mayor dinamismo económico y empresarial de Galicia.

La firma amplía con esta apertura su implantación territorial y suma a A Coruña a una red de oficinas presente ya en Santiago de Compostela, Santa Comba, Chantada, Vigo, Sarria, Touro, Monforte de Lemos y Ordes, además de Gijón.

La nueva oficina coruñesa se enmarca en la estrategia de consolidación y expansión que UCOGA ha desarrollado en los últimos años. Desde su nacimiento en 2013, vinculada al cooperativismo agroalimentario gallego, la correduría ha evolucionado hasta convertirse en una empresa especializada con soluciones aseguradoras para particulares, empresas y distintos sectores profesionales, manteniendo como pilares la proximidad, el asesoramiento personalizado y el conocimiento del territorio.

Interior de la nueva oficina de UCOGA en A Coruña.

El director general de UCOGA, Iván Novo, destaca que la apertura en A Coruña "supone un paso muy importante dentro del crecimiento de la compañía y refleja claramente la evolución que hemos experimentado en los últimos años".

"Esta apertura es estratégica para nosotros porque nos permite seguir fortaleciendo nuestra imagen de marca en una ciudad clave, con un tejido empresarial muy potente y un mercado exigente, dinámico y con gran capacidad de crecimiento", añade Iván Novo.

"Queremos poner a disposición de A Coruña toda nuestra experiencia, nuestros productos y una manera de trabajar basada en la cercanía, el asesoramiento personalizado y la confianza. Creemos que tenemos mucho que aportar en un entorno como este", señala el director general de UCOGA.

Mucho más que una correduría especializada en el sector agro

Aunque el ámbito agroalimentario continúa siendo una de las grandes señas de identidad de UCOGA, la compañía ha diversificado progresivamente su actividad hasta configurar una cartera de servicios cada vez más amplia y transversal.

Actualmente, la correduría ofrece soluciones aseguradoras para empresas, autónomos y particulares, con coberturas adaptadas a sectores como el transporte, el comercio o la industria, además de seguros de hogar, automóvil, salud, vida o responsabilidad civil.

"A veces se nos identifica únicamente con el sector agro porque ahí están nuestros orígenes y seguimos siendo un referente, pero la realidad es que hoy contamos con un equipo y una estructura preparados para asesorar prácticamente cualquier necesidad aseguradora", explica Iván Novo, que añade: "La apertura en A Coruña también responde a esa evolución de UCOGA y a nuestra voluntad de acercarnos a nuevos perfiles de clientes y empresas".

La apertura de esta nueva oficina supone también un paso más en el modelo de atención híbrido de la correduría, que combina la cercanía presencial con herramientas digitales para la gestión de pólizas, presupuestos y atención continuada.

Con la incorporación de A Coruña a su red comercial, UCOGA inicia una nueva etapa de crecimiento manteniendo intacta la filosofía que marcó sus orígenes: ofrecer un servicio próximo, profesional y adaptado a las necesidades reales de cada cliente.