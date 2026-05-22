Galicia brinda en Londres con tres medallas para sus whiskys de autor

Galicia suma un nuevo reconocimiento internacional en el mundo de la destilación. Destilerías Ovalle 1888, firma asentada en las Rías Baixas, ha sido distinguida con tres medallas en la categoría World Whisky de los International Spirits Challenge (ISC) 2026, celebrados en Londres, uno de los certámenes más prestigiosos del sector a nivel global.

Los galardones han recaído sobre Bateeiro y Ovalle Ruby, que lograron la medalla de plata, y Ovalle Gold, que se hizo con el bronce, consolidando la apuesta de la destilería gallega por la elaboración artesanal y situando a Galicia como un territorio emergente en la producción de whiskys premium.

La compañía, heredera de una tradición familiar que se remonta a 1888 y que suma ya cuatro generaciones de maestros destiladores, reivindica así un modelo basado en la producción limitada, la experimentación y el uso de barricas singulares.

"Estas medallas son el resultado de años de dedicación y de un respeto absoluto por el proceso artesanal que define a nuestra casa desde sus orígenes", señala Juan Ovalle, responsable de Innovación de la firma.

El directivo subraya además que "recibir este reconocimiento en una cata a ciegas celebrada en Londres demuestra que nuestros whiskys tienen identidad propia y capacidad para competir al máximo nivel internacional".

La elección de sus barricas, clave

Uno de los grandes rasgos diferenciales de Destilerías Ovalle está en la elección de sus barricas, cada una concebida para aportar un perfil aromático único. Bateeiro madura en castaño gallego, lo que le otorga notas dulces, tostadas y ahumadas con un final salino; Ovalle Ruby se envejece en barricas de Ribera del Duero, de las que extrae matices de frutas silvestres y taninos; mientras que Ovalle Gold reposa en barricas de Albariño, responsables de sus aromas cítricos y florales.

La firma explica que esta combinación de materia prima atlántica y técnicas de afinado busca trasladar al whisky el carácter propio del paisaje gallego, una singularidad que comienza a abrirse paso en un mercado históricamente dominado por países como Escocia, Irlanda o Japón.

Puesta en marcha de The Ovalle Reserve Whisky Society

Coincidiendo con este reconocimiento internacional, la destilería ha puesto en marcha The Ovalle Reserve Whisky Society, una sociedad privada dirigida a coleccionistas y aficionados que permitirá acceder a ediciones numeradas, barricas personalizadas y experiencias exclusivas vinculadas al universo de la marca.

El proyecto, explican desde la compañía, aspira a crear una comunidad en torno a la cultura del whisky, la gastronomía y el arte, con encuentros privados tanto en la destilería gallega como en Casa Ovalle, el espacio que la firma mantiene en Madrid.

Para José Manuel Brandariz, socio de la destilería y presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos y Profesionales de Estados Unidos, la iniciativa representa "una nueva forma de proyectar internacionalmente la excelencia gallega a través de un producto con personalidad propia".