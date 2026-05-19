García Maceiras, CEO de Inditex: "Estados Unidos ofrece buenas oportunidades de crecimiento"

Inditex desembarcó en Estados Unidos en 1989. Fue el segundo país donde puso los pies el gigante textil, después de España y Portugal. La multinacional de la moda con sede en Arteixo (A Coruña) está presente en 26 estados norteamericanos y en el país advierte todavía "buenas oportunidades de crecimiento".

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha destacado en el VII Foro Internacional Expansión que la empresa fundada por Amancio Ortega considera que Estados Unidos es un mercado en el que su grupo apuesta por el crecimiento "selectivo".

"En Estados Unidos hemos aplicado la misma estrategia que seguimos en el resto de mercados que es de crecimiento selectivo. Es un mercado, reitero, que conocemos bien, creemos que somos un conjunto de marcas respetadas y queridas por nuestros clientes norteamericanos y que puede haber buenas oportunidades de crecimiento selectivo", ha subrayado este martes durante su intervención en el foro.

García Maceiras recordó que en 2025 la compañía textil aterrizó en su estado número 26 con la apertura de su tienda Zara en Charlotte (Carolina del Norte), con lo que cuenta ya con presencia en más de la mitad de los estados.

Oriente Próximo, precios y mercado español

El consejero delegado abordó otros escenarios con impacto para la actividad de Inditex. Respecto a la situación geopolítica derivada de Oriente Próximo y al posible impacto sobre el grupo, García Maceiras ha reiterado, como adelantó en marzo en la presentación de los resultados económicos del ejercicio 2025, que la compañía continúa monitorizando la situación, al tiempo que ha señalado la "gran capacidad de adaptación" del grupo ante situaciones adversas.

En cuanto al posible impacto de la situación en los precios, García Maceiras ha señalado que la política de precios del grupo es de "muchísima estabilidad". "Al final, el precio en nuestro grupo es una decisión comercial, es una decisión que toman los equipos comerciales. Nosotros no construimos los precios desde una perspectiva financiera, como una agregación de los distintos costes más el margen que la empresa tiene que conseguir, sino que se construye en sentido contrario", ha afirmado.

Sobre España, el consejero delegado de Inditex ha subrayado que se trata de un mercado del que se sienten "muy orgullosos": "Al final hemos nacido en España. Muchos de los que trabajamos en Inditex somos españoles. Ha sido el primer mercado en abrir tiendas, sigue siendo el primer mercado del grupo y realmente el desempeño ha sido muy positivo. Creo que eso pone de manifiesto la capacidad de crecimiento como grupo, de seguir ganando relevancia".