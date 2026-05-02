Juan Roig sorprende en A Coruña con una visita al Mercadona de Marineda: se puso a hablar con los clientes

El presidente de Mercadona, Juan Roig, sorprendió este martes a los clientes del supermercado ubicado en Marineda City, en A Coruña, con una visita inesperada.

El empresario se paseó durante la mañana por las instalaciones del establecimiento, donde pudo observar de primera mano el funcionamiento del supermercado. Además, aprovechó la ocasión para conversar con algunos clientes que habían aprovechado el fin de semana para realizar sus compras semanales.

Su presencia no pasó desapercibida. Varios compradores se mostraron sorprendidos al encontrarse con Roig recorriendo los pasillos como si fuera un cliente más.

Tras su paso por el supermercado, el presidente de Mercadona también se dejó ver por otras zonas de Marineda City, continuando su visita de manera discreta entre los visitantes del complejo.

Caras conocidas en A Coruña

No es la primera cara conocida que nos encontramos en A Coruña este fin de semana. El seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente, estuvo este sábado en la tienda de la plaza de Galicia de El Pulpo firmando camisetas a los más pequeños.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también estuvo en la ciudad este sábado en una reunión de cooperativas gallegas de cuidados, vivienda e intervención social. De hecho, ayer mismo asistió a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia junto a Nadia Calviño y Miguel Corgos.