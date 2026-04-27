De Galicia a Argentina: Estrella desembarca en el país con un anuncio que cruza el Atlántico

Estrella Galicia ha comenzado a comercializar su cerveza en Argentina. La compañía gallega llega por primera vez al país sudamericano y lo hace coincidiendo con su 120 aniversario.

En un comunicado recogido por EFE, el director general de Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha, afirmó que Argentina es un país con "una profunda carga emocional" para ellos, debido al origen gallego de la empresa.

El vínculo emocional es precisamente el hilo conductor de la campaña publicitaria, que hace un guiño a la historia de emigración que une ambos países.

En las redes de la empresa se puede ver el anuncio de la llegada de una "nueva Estrella" a Argentina. En el spot, un gallego residente en el país argentino le pide a un camarero, su yerno, que le sirva una Estrella Galicia. El camarero cruza todo el Atlántico para viajar hasta Galicia y conseguir las ansiadas cervezas que causan sensación en el bar.

Alianza con Coca-Cola

Con el lema "en 2026, pidamos una Estrella Galicia", la cervecera anuncia así su desembarco en el país en donde se podrá conseguir en establecimientos de alimentación y en los de hostelería gracias a un acuerdo de distribución con Coca-Cola.

Al respecto, Ucha aseguró que se trata de una decisión para hacer llegar sus productos "de la mejor forma posible" a los argentinos y que, además, les supone "un paso adelante enorme para transmitir lo que somos".

Además, el director de Negocio Internacional, Aitor de Artaza, expresó que Argentina ha acogido los productos de la compañía de forma "muy positiva" desde hace más de una década, y remarcó que la alianza con Coca-Cola es "inmejorable" para la cerveza y para que el resto de productos lleguen a todas las provincias.

La compañía recuerda además que las cervezas que elaboran están "cocinadas a fuego lento" con una "fórmula centenaria de elaboración", y, bajo su criterio, son muy valoradas por los consumidores locales.