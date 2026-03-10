El acuerdo entre MasOrange y Ericsson reforzará el 5G en Galicia

El acuerdo entre MasOrange y Ericsson impulsará la conexión 5G en Galicia a través del operador gallego R, que pertenece a la compañía de telecomunicaciones española. A través de un nuevo Core de Datos 5G SA se desarrollarán nuevos servicios y se reforzará la estabilidad de la red.

En un comunicado, R destaca que de esta forma culmina la integración tecnológica de la fusión entre Orange y MASMOVIL. Actualmente abarca ocho marcas nacionales (Orange, Yoigo, Jazztel, MASMOVIL, simyo, Pepephone, Lebara y Lyca) y cinco regionales (Euskaltel, R, Telecable, Guuk y Embou).

Mediante el Core de Datos 5G SA se impulsarán soluciones de última generación de realidad aumentada, videollamadas inmersivas, servicios IoT avanzados, ‘slicing’ (división en múltiples redes virtuales independientes para optimizar recursos garantizando la calidad del servicio) o conectividad crítica para la industria 4.0 y sectores como la automoción, la logística, las administraciones públicas y el entretenimiento digital.

Además, con esta plataforma de la que se podrán beneficiar tanto particulares como empresas, se reforzará la estabilidad de la red y aumentará su calidad con una baja latencia, mayor fiabilidad, y una gran adaptación del rendimiento a las necesidades específicas de cada servicio.

Esta tecnología también permitirá experiencias más personalizadas y servicios a medida con particiones de red para uso corporativo o transmisión de vídeo en tiempo real en el mismo dispositivo además de aplicaciones más fluidas, rápidas y seguras.

Asimismo, R destaca que la alianza incluye cuatro soluciones líderes de Ericsson que ayudarán a MasOrange a modernizar su red y mejorar la experiencia de cliente en diferentes ámbitos como el tráfico de datos móviles más eficiente, la mejora de la gestión de dispositivos conectados, la unificación de procesos de cobro en una herramienta o el análisis y automatización del funcionamiento de la red.

Con el soporte del equipo de Ericsson, la red reducirá en buena medida su consumo energético y el impacto ambiental resolviendo de manera más ágil cualquier incidencia relativa al Core de Datos 5G.