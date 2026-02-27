Pérez Torres proyecta construir dos naves de almacenamiento en el puerto exterior de A Coruña

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña aprobó a finales de 2025 la prórroga de la concesión de Pérez Torres Marítima en el puerto exterior. El operador logístico de Grupo Pérez Torres, especializado en la estiba de graneles sólidos y mercancía general, había solicitado una ampliación del plazo de 15 años, hasta 2064.

Pérez Torres ha pedido también una modificación sustancial de su concesión administrativa con el fin de poder ampliar su superficie construida en algo más de 5.000 metros cuadrados y ejecutar dos nuevos módulos de almacenamiento. Esta petición entra en la etapa de información pública, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La construcción de estas naves supondrá un incremento de superficie construida respecto a la inicialmente autorizada superior al 10%, lo que implica una modificación sustancial de dicha concesión.

La solicitud viene acompañada del proyecto denominado Ampliación nave industrial en el Puerto Exterior de A Coruña - Punta Langosteira de Arteixo, firmado por el ingeniero industrial Óscar del Truébano García. El periodo de exposición pública para poder formular posibles alegaciones es de 20 días hábiles siguientes al de la publicación del anuncio en el BOE.

La inversión que Pérez Torres Marítima prevé hacer en sus nuevos almacenes es de 2,15 millones de euros. El plazo de ejecución de las obras sería de seis meses a partir de la obtención de todos los permisos necesarios.

El proyecto de la empresa estibadora le permitirá disponer de hasta 25.000 metros cuadrados destinados al almacenamiento, parte de ello dedicado a graneles agroalimentarios.

Eficiencia energética en San Diego

La Autoridad Portuaria de A Coruña también afronta otro proyecto en el muelle urbano de San Diego. La entidad ha licitado hoy viernes las obras para cambiar a tecnología LED el alumbrado exterior de la explanada de operaciones de esta dársena. Lo hará con cinco torres de alumbrado con proyectores de alta potencia en una zona del puerto interior que aún no tiene sistema LED.

Las obras tendrán un presupuesto de casi 230.000 euros y se desarrollarán en un plazo de tres meses. El proyecto cuenta con financiación procedente de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en el ámbito de mejora de la sostenibilidad de los puertos.