La Xunta activa el ciclo 'Galicia Calidade. Diálogos en Bruselas', con la presencia de García Maceiras

El Gobierno gallego pone en marcha el ciclo 'Galicia Calidade. Diálogos en Bruselas', cuyo primer encuentro estará protagonizado por el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado del director de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, prevé participar este jueves en la inauguración del ciclo, que organiza la Xunta a través de la Fundación Galicia Europa con el objetivo de reforzar la visibilidad de la comunidad gallega en la Unión Europea (UE).

El ciclo consiste en una serie de encuentros y diálogos con referentes de distintos ámbitos --empresarial, sociocultural y político, entre otros-- de origen o con vínculos con Galicia que abordarán asuntos estratégicos como la innovación, la competitividad económica o los retos sociales.

Para el primero de los encuentros, que estará protagonizado por García Maceiras, están previstos más de un centenar de asistentes, entre ellos gallegos que trabajan en instituciones y entidades europeas.

El ciclo 'Galicia Calidade. Diálogos en Bruselas' incluye entre sus objetivos fomentar el diálogo sobre el papel de las empresas gallegas en el ámbito europeo e internacional, abordar retos claves en el contexto de la UE como los cambios reglamentarios, la sostenibilidad o la promoción de la tracción económica de Galicia a través de ejemplos de éxito.

Valores compartidos

En declaraciones a los medios, Calvo ha destacado que la iniciativa pretende "unir el conocimiento, la experiencia y, en definitiva, el talento de referentes en diversos ámbitos que llevan el sello gallego por el mundo" y comparten valores como "el esfuerzo, el trabajo o la excelencia".

De ahí, ha continuado, la razón de este espacio de diálogo, para "fortalecer el contacto entre la comunidad gallega en Bruselas con instituciones europeas y españolas, y poner en valor "esa Galicia Calidade que se construye entre todos".

"Esa Galicia Calidade de la que nos sentimos profundamente orgullosos y que debemos seguir cuidando y potenciando", ha apostillado.