Pompas Fúnebres reabre Tanatorio de Sada (A Coruña) con una jornada de puertas abiertas este sábado

El Tanatorio de Sada reabre y lo hace con una jornada de puertas abiertas para que los vecinos puedan conocer las nuevas instalaciones, el equipo humano y el modelo de atención que ofrece. Pompas Fúnebres La Coruña invita a la ciudadanía a visitar el espacio este sábado 21 de febrero desde las 11:00 horas.

"Pompas ha realizado un gran esfuerzo económico y humano en volver a abrir este tanatorio que ha estado inoperativo durante varios años. Ahora, totalmente renovado y adaptado a las necesidades de las familias, es el momento de que todos los vecinos lo conozcan. Estamos encantados de volver a ofrecer el servicio de tanatorio no solo a la población de Sada, sino también a todos los vecinos limítrofes", explica la directora general de la firma, Isabel Tamarit.

Ubicado frente al Campo Municipal de Fútbol, el Tanatorio de Sada es accesible a pie, "facilitando el acompañamiento de familiares y allegados en momentos especialmente delicados para todos", según señalan desde la firma. El espacio, además, dispone de un amplio aparcamiento exterior gratuito para las familias.

"Esta combinación de cercanía urbana y comodidad logística responde a uno de los principales compromisos de la compañía: estar siempre al lado de las familias", señalan fuentes de Pompas Fúnebres, que añaden que la "cercanía" es una seña de identidad del servicio que ofrecen.

Así, Tamarit explica que cercanía "es dar tranquilidad y adaptarnos a las necesidades de la familia", ocupándose de todo en los difíciles momentos que atraviesan. Ahora, con la reapertura en Sada, Pompas Fúnebres ofrecerá todos los servicios funerarios, garantizando una atención completa, profesional y personalizada.

El objetivo, señala en un comunicado, es aliviar la carga organizativa de las familias de Sada y permitirles centrarse en lo verdaderamente importante: el acompañamiento y el recuerdo de sus seres queridos.

Precisamente, las encuestas de calidad realizadas por la compañía reflejan que Pompas Fúnebres cuenta con un NPS (Net Promoter Score) de 84 puntos, "una cifra muy por encima de la media del sector funerario, situada en 72".