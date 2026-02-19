Pelayo Capital compra a Inditex el local de la calle Torreiro, en A Coruña, para hacer un gimnasio

Estado actual del local donde se instalará el gimnasio. Pelayo Capital.

Pelayo Capital ha adquirido a Inditex un local comercial de aproximadamente 1.500 metros cuadrados situado en el número 28 de la calle Torreiro, en pleno centro de A Coruña.

El inmueble, uno de los más emblemáticos del eje comercial, acogió durante años establecimientos de Zara y Lefties.

El local ya ha sido arrendado a Fitness Park, operador internacional de gimnasios de origen francés que cuenta con más de 400 centros en funcionamiento, 80 de ellos en España.

En A Coruña dispone ya de dos instalaciones operativas y prepara ahora su desembarco en Torreiro.

Según han informado desde la compañía, Fitness Park ha obtenido la correspondiente licencia y prevé iniciar en los próximos días las obras de adecuación integral del espacio, con el objetivo de abrir sus puertas en los próximos meses.

La implantación supondrá el mayor gimnasio low cost del centro de la ciudad, con un modelo basado en amplias instalaciones, tecnología avanzada, accesibilidad y horarios extendidos.

La cadena ha habilitado además un formulario de preinscripción en su página web y destaca la buena acogida que la futura apertura está generando entre los usuarios.

Desde Pelayo Capital subrayan que el proyecto permitirá reposicionar un gran formato comercial en pleno centro urbano, transformando un espacio históricamente vinculado a la presencia de Inditex en un equipamiento deportivo que reforzará la mezcla de usos y el dinamismo económico de la zona.

Esta operación se suma al desarrollo de Breogán Park, el proyecto de transformación del antiguo centro comercial Dolce Vita en un parque comercial y de usos mixtos de última generación.

La iniciativa, cuya apertura está prevista para 2027, contempla una inversión superior a 100 millones de euros y la creación estimada de más de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos.