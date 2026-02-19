Inditex abonará un incentivo de hasta 1.500 euros a casi 30.000 empleados de sus tiendas

Inditex abonará un incentivo extraordinario en febrero de hasta 1.500 euros a casi 30.000 empleados de sus tiendas en España que estará vinculado a objetivos de desempeño comercial alcanzados en el ejercicio 2025, finalizado el pasado 31 de enero de este año.

Según informa Europa Press, más del 99% de las tiendas del grupo en España han alcanzado un incentivo igual o superior que el del ejercicio anterior, según fuentes de Inditex.

De esta cifra, más de la mitad han logrado algún tipo de sobrecumplimiento que permite alcanzar un incentivo de hasta 1.500 euros brutos o 900 euros brutos para jornadas inferiores a 24 horas semanales.

La empresa ha comunicado igualmente a su plantilla de tienda en España la renovación de este incentivo extraordinario para el ejercicio 2026, que se verá además incrementado en un 3%.