Más de 7.000 estudiantes de A Coruña se forman en alimentación saludable con Gadis

Más de 7.000 alumnos de A Coruña y su área participan este curso en el programa educativo Alimentes, impulsado por Gadis, una iniciativa que promueve la alimentación equilibrada, el consumo responsable y el respeto por el entorno.

El proyecto, con más de 25 años de trayectoria, arranca en las aulas con contenidos digitales adaptados a Educación Infantil y Primaria.

En ellas se trabajan conceptos como nutrición, reducción del desperdicio alimentario, sostenibilidad y apoyo a la producción local, todo ello con materiales diseñados por profesionales y ajustados al currículo oficial.

Tras la fase teórica, el alumnado traslada lo aprendido al entorno real con visitas guiadas a supermercados Gadis, donde recorren secciones como pescadería, carnicería o frutas y verduras acompañados por monitores especializados en nutrición y educación ambiental.

El objetivo es que identifiquen productos saludables, de temporada y de proximidad, reforzando la toma de decisiones conscientes.

En el conjunto de Galicia y Castilla y León, el programa alcanza este curso a más de 24.000 estudiantes de 676 centros educativos, con la implicación de más de un millar de docentes. Además, todavía es posible solicitar nuevas visitas a través del calendario digital habilitado para los colegios.

Uno de los aspectos diferenciales de Alimentes es su enfoque inclusivo. La iniciativa incorpora contenidos adaptados para alumnado con necesidades educativas especiales, permitiendo que todos puedan seguir el recorrido virtual por la cadena alimentaria, desde el origen del producto hasta su llegada al punto de venta.

El programa incluye 14 unidades didácticas interactivas, con vídeos, juegos y fichas prácticas, además del denominado Plato Alimentes, inspirado en el modelo de Harvard, que explica cómo distribuir adecuadamente los grupos de alimentos en una dieta equilibrada. También se abordan cuestiones como el compostaje y la conservación del medioambiente.

Quienes completen el itinerario reciben un kit del Plato Alimentes, y los centros participantes entran en el sorteo de cinco packs de tablets.