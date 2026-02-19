Estrella Galicia se posiciona entre las diez marcas más innovadoras de alimentación y bebidas en España

Estrella Galicia ha logrado posicionarse entre las diez marcas más innovadoras de alimentación y bebidas en España, de acuerdo con un estudio elaborado por la consultora estratégica Lantern, especializada en gran consumo.

El análisis, basado en la opinión de más de un millar de consumidores, evaluó cerca de ochenta marcas del sector para determinar cuáles destacan por su capacidad de sorprender, evolucionar y mantenerse relevantes.

La firma coruñesa comparte clasificación con grandes compañías nacionales e internacionales, consolidando así su proyección dentro y fuera del mercado cervecero.

Detrás de este reconocimiento se encuentra la estrategia impulsada por Hijos de Rivera, grupo empresarial al que pertenece la marca.

La compañía desarrolla la innovación de forma transversal, integrándola en todas sus áreas y extendiéndola a cada fase del proceso productivo, desde el cultivo de materias primas hasta la experiencia final en el punto de consumo.

En el terreno agrícola, la empresa ha reforzado el impulso al lúpulo de proximidad y experimenta con nuevos sistemas de producción.

Paralelamente, trabaja en la reutilización de subproductos y en proyectos vinculados a la proteína vegetal y la alimentación alternativa, ampliando su alcance más allá del ámbito estrictamente cervecero.

La innovación también se refleja en el lanzamiento continuo de nuevas recetas y ediciones especiales a través de su línea más experimental, así como en desarrollos tecnológicos aplicados tanto a bebidas funcionales como a soluciones para hostelería.

Iniciativas como el servicio de cerveza sin pasteurizar directamente del tanque al local o sistemas propios de dispensado forman parte de esa apuesta diferencial.

Desde la compañía subrayan que esta filosofía innovadora no es puntual, sino estructural, y que forma parte de su identidad corporativa. El resultado es un modelo que combina tradición artesana, calidad y vocación de futuro, manteniendo una conexión constante con el consumidor y con las nuevas tendencias del mercado.