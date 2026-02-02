Nueva visita de la élite de la moda en la sede de Inditex de Arteixo (A Coruña)

De nuevo, Inditex vuelve a codearse con las grandes marcas de lujo del mundo. Después de recibir visitas en su sede de Arteixo de diseñadores de moda como John Galliano o de la ejecutiva británica Anna Wintour, el consejero delegado Luca de Meo, director general del grupo Kering, sorprendió esta mañana por los pasillos de la compañía.

El ejecutivo italiano fue fichado en julio de 2025 para rescatar Gucci. Decidió cambiar los coches por la moda tras abandonar Renault, donde había construido buena parte de su reputación como gestor. Su salto al lujo se produjo con un encargo de alto riesgo: devolver a Gucci el pulso creativo y comercial tras varios años de desgaste.

Kering, el gigante del lujo que lidera De Meo, fue fundado en 1962 bajo el nombre de Pinault —y más tarde PPR— y controla un potente portafolio de marcas entre las que destacan Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta y Pomellato. Un conglomerado que mira cada vez con más atención a Inditex, no solo como referente del retail global, sino como actor clave en la redefinición de la industria de la moda.

Entre sus últimos movimientos estratégicos, De Meo ha comenzado a trasladar a directivos procedentes del sector del automóvil a su nueva estructura dentro de la marca de moda.

La visita de Anna Wintour el pasado jueves a la sede de Inditex había dejado el listón bien alto en la compañía. La presencia, apenas unos días después, del máximo responsable de Kering refuerza la idea de que Arteixo se ha convertido en un punto de encuentro obligado para la élite global de la moda y el lujo.

Unos últimos meses llenos de visitas

En las últimas visitas de personajes conocidos a Inditex, la sede de Arteixo y los eventos vinculados al grupo han cobrado relevancia mediática nacional. A finales de 2025, el artista Guitarricadelafuente sorprendió a empleados de Inditex con un concierto íntimo en la sede central, interpretando varios de sus éxitos en un ambiente distendido y cercano, ante la presencia, entre otros, de Marta Ortega. Esta visita espontánea generó imágenes virales en redes sociales y muchas reacciones internas entre los trabajadores.

No solo músicos han pasado por las instalaciones: en 2025 el actor Richard Gere visitó la sede de Inditex en Arteixo acompañado de su familia, causando sorpresa entre el personal debido al carácter privado y no anunciado de su presencia. Además, figuras del mundo de la moda como el diseñador John Galliano han sido invitados a encuentros profesionales, participando en charlas y actividades internas organizadas por la compañía, y otros referentes como el tenista Rafa Nadal.

A esto hay que sumar la visita anual a A Coruña de decenas de celebridades con motivo de la inauguración de la exposición de la Fundación MOP que cada año se realiza en el puerto. Cada tercera semana de noviembre, el Hotel NH Finisterre asiste a un desfile de celebridades mundiales del mundo de la moda y las artes.