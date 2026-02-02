El Club Cámara Noroeste de A Coruña se ampliará 250 metros y añadirá un gimnasio

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña acaba de aprobar la concesión a la Cámara de A Coruña de los locales situados en los bajos de O Parrote, anexos a las instalaciones del Club Cámara Noroeste. Esto permitirá al Club Cámara Noroeste crecer en 250 metros y añadir un gimnasio a sus servicios.

La Cámara de A Coruña adecuará y explotará así este espacio de 250 metros cuadrados para poner en marcha un nuevo local destinado a usos múltiples, directamente vinculado a la actividad empresarial y social del Club. Así, está prevista una sala multifuncional en la que se llevarán a cabo diversas actividades de dinamización empresarial, orientadas a los socios del Club Cámara Noroeste.

"El nuevo equipamiento reforzará el papel del Club como punto de encuentro para empresas de la comarca, ampliando la oferta de servicios y fomentando la actividad económica y social del entorno", señala la entidad en un comunicado.

La Cámara de A Coruña ha recibido "de manera muy positiva" esta concesión: "Permitirá seguir potenciando un espacio estratégico en la ciudad y consolidando la actividad del Club Cámara Noroeste como referente para la comunidad empresarial".

La entidad ya ha hecho público el documento de licitación del servicio en su página web y las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el próximo 25 de febrero a las 12:00 horas. El espacio estará, en todo caso, destinado a la realización de actividades deportivas y culturales.

El pliego establece que las propuestas deben contener una memoria explicativa en la que se recojan tanto los servicios como los medios humanos y materiales, así como "la capacidad de obrar y solvencia técnica y financiera de quien formula la oferta".

El canon que el adjudicatario abonaría al Club Cámara Noroeste no podrá ser inferior a 18.000 euros anuales más impuestos. Este canon se actualizará anualmente con el IPC y podrá actualizarse proporcionalmente en caso de que por parte de la Autoridad Portuaria de A Coruña se incrementase la cantidad solicitada a Club Cámara Noroeste S.L.