Las tiendas de Inditex que cerraron en A Coruña: De Juan Flórez y As Conchiñas a la calle Real

A Coruña se despidió este viernes de la primera tienda de Zara de la historia de Inditex. Medio siglo ha pasado desde que Amancio Ortega dejó a un lado el negocio de las batas para convertirse en el fundador de una de las mayores compañías de moda del mundo.

Escogió Juan Flórez como punto de partida y, a partir de ahí, fue moviendo ficha por toda la ciudad. Diez años después, en 1985, llegaría Massimo Dutti; en 1991, Pull&Bear; en 1994, Stradivarius; en 1998, Bershka; y un año después, Lefties. Más tarde se sumarían Oysho (2001), Zara Home (2004) y Uterqüe (2008).

No todas estas marcas nacieron en A Coruña —algunas lo hicieron en Barcelona o Zaragoza—, pero el crecimiento del grupo no tardó en reflejarse en casa. Durante décadas, Inditex desplegó una amplia red de tiendas repartidas por toda la ciudad, ocupando algunos de los locales comerciales más emblemáticos.

Durante décadas, Inditex ocupó algunas de las principales arterias comerciales de la ciudad. La calle Real, Juan Flórez y la calle Barcelona concentraban buena parte de sus tiendas. Un mapa muy distinto al actual, donde la plaza de Lugo se ha convertido en un centro comercial a pie de calle sin necesidad de hacer competencia al gigante Marineda City.

La calle Barcelona

Pull&Bear calle Barcelona Google Maps

El primer cambio se produjo en la calle Barcelona. Algunos todavía recordará el Zara situado en el mercado de las Conchiñas, en el lado de la calle Corcubión. Al poco tiempo fue sustituido por un Lefties. Sin embargo, ahora es un Todolar.

En esa misma zona, Pull&Bear bajó también la persiana en 2018 en su local del número 41 de la calle Barcelona, que hoy ocupa una compañía eléctrica.

Juan Flórez, el inicio

El entorno de Juan Flórez, donde todo empezó, fue perdiendo peso con el paso de los años. Pull&Bear cerró en 2011 su tienda de Rosalía de Castro, esquina con Ferrol, que hoy alberga una oficina de seguros.

Pull&Bear Rosalía de Castro Google Maps

En 2017 desaparecieron dos históricos Massimo Dutti: el de hombre en Juan Flórez, 18 —actualmente ocupado por El Pulpo— y el de mujer en Francisco Mariño, 5, hoy convertido en la peluquería Maryl.

A la izquierda, el Massimo Dutty de hombre en Juan Flórez, y a la derecha, el de mujer en la misma calle Google Maps

Zara Home también abandonó la zona en 2013, dejando sus locales del inicio de Juan Flórez. Donde estaba Zara Home Kids ahora se ubica un CEX, mientras que el local de enfrente está sin ocupar.

Zara Home en Juan Florez Google Maps

A ello se suma el cierre de Kiddy’s Class en Federico Tapia, clausurado en 2016 y que desde entonces ha tenido distintos usos. Actualmente es un gimnasio: Squat.

Kiddys Class en Federico Tapia Google Maps

La última tienda en cerrar ha sido el primer Zara de todos, ubicado en Juan Flórez 64. No se sabe a qué se dedicará ese local, propiedad de una sociedad patrimonial no relacionada con Inditex ni con la familia Ortega.

La caída de la calle Real

Si hay una zona que simboliza el declive comercial del centro de A Coruña, esa es la zona de la calle Real. El primer cierre fue muy temprano, pero debido a un traslado. Pull&Bear cerró en 2001 su tienda de San Andrés, 91, hoy ocupada por una entidad bancaria, para trasladarse a su emblemática tienda del Cine París. Esta tienda de la calle Real número 8 cerraría sus puertas finalmente en 2021, y ahora es un local de restauración.

A partir de 2011 se produjo una cascada de cierres: Stradivarius en la calle Bailén, donde ahora hay un Bankinter, y Bershka en Torreiro que pasó al mundo de la hostelería.

Antiguo Pull & Bear Google Maps

Zara también redujo su presencia: la tienda de hombre de Calle Real, 16, cerró en 2016, y la de mujer de Torreiro, 28, lo hizo en 2018, tras haber sido un Lefties. Este último se convertirá próximamente en un gimnasio, tal y como hemos adelantado desde Quincemil.

Local del antiguo Zara de Torreiro, en A Coruña Quincemil

Massimo Dutti cerró su establecimiento de Torreiro, 32, en 2018, hoy convertido en el local de hostelería: Showroom.

massimo-duti-torreiro Google Maps

La concentración en la plaza de Lugo

La estrategia de concentración se hizo evidente en la plaza de Lugo, que absorbió gran parte de la oferta de Inditex. Sin embargo, incluso allí se produjeron ajustes. Uterqüe cerró su tienda de la plaza de Lugo en 2016, y más tarde la de Picavia, en 2021, cuyo espacio pasó a manos de Zara Hombre, coincidiendo con la desaparición de esta cadena.

Uterque, plaza de Lugo Google Maps

Zara también reordenó sus locales en la zona: el establecimiento de hombre de Juana de Vega, 15, cerró en 2017 y hoy acoge un centro de estética llamado Hedonai Depilación.

Zara, juana de Vega, 15 Google Maps

Mientras que el Zara Mujer de Juana de Vega, 3, cerró en 2016 para convertirse en un Massimo Dutti. Este último movimiento supuso, además, el cierre del Massimo Dutti situado en el número 17 de la misma calle, ahora ocupado por el Sicilia in Bocca.

Zara Juana de Vega Google Maps

Cierres también en centros comerciales

No hay que olvidar los cierres en centros comerciales, porque también los hubo. En 2016, Inditex cerró Zara, Zara Home, Oysho y Massimo Dutti en Espacio Coruña. Pero ya antes, en Dolce Vita también se fueron unas cuantas.

También en Cuatro Caminos, cuando en 2018 desaparecieron Zara Home y Stradivarius. El cierre de estos locales responde a una estrategia clara del grupo: abandonar las tiendas pequeñas y dispersas para apostar por grandes superficies. Ejemplo de ello son las tiendas de la calle Compostela, pero también las de Marineda City.

Hoy, muchos de esos antiguos escaparates forman parte de la memoria colectiva de la ciudad. El adiós a la primera tienda Zara no es solo el cierre de un local, sino el símbolo del final de una etapa.