Empresarias Galicia entregará sus premios anuales la semana que viene con un gran evento en Santiago

Cinco empresarias de la comunidad serán premiadas en una gala que reunirá a cientos de personas en el Hotel Monumento San Francisco

Galicia se prepara para una de las citas empresariales y sociales más esperadas del año: la Gala de Entrega de los Premios Empresarias Galicia 2026, organizada por la asociación Empresarias Galicia, que tendrá lugar el viernes 6 de febrero en el Hotel San Francisco de Santiago de Compostela.

El acto, que comenzará a las 20:00 horas, reunirá a destacadas figuras del tejido empresarial gallego, institucional y social para reconocer y visibilizar el trabajo de mujeres que han destacado por su talento, innovación, liderazgo y compromiso con el desarrollo territorial y social.

Premios 2026: cinco referentes de la mujer empresarial

En esta décima edición de los galardones, que este año celebra una trayectoria de impacto colectivo tras años de fortalecimiento de la red de profesionales, se entregarán premios en varias categorías clave: Empresaria del Año, Trayectoria Profesional, Emprendimiento, Impacto Social y Mención Especial / Premio Honorífico.

Las cinco galardonadas de esta edición representan valores sólidos de liderazgo, innovación, sostenibilidad y arraigo en Galicia:

Virginia Pozo , fundadora y CEO de Coosy, distinguida como Empresaria del Año por su capacidad para construir una marca de moda con proyección nacional e internacional.

, fundadora y CEO de Coosy, distinguida como Empresaria del Año por su capacidad para construir una marca de moda con proyección nacional e internacional. Mercedes Toscano , CEO de Minimelis, premiada en Emprendimiento por su modelo productivo pionero en la producción artesanal de gominolas en Galicia.

, CEO de Minimelis, premiada en Emprendimiento por su modelo productivo pionero en la producción artesanal de gominolas en Galicia. Olalla Cuiña , presidenta de INASUS, METALDEZA y O Muiño de Cuiña, reconocida con el premio a la Trayectoria Profesional por su liderazgo y consolidación de empresas referentes.

, presidenta de INASUS, METALDEZA y O Muiño de Cuiña, reconocida con el premio a la Trayectoria Profesional por su liderazgo y consolidación de empresas referentes. Lucía Freitas , creadora de Lútafona, recibe el galardón al Impacto Social por dar visibilidad a las mujeres del sector primario y generar un impacto positivo en la comunidad.

, creadora de Lútafona, recibe el galardón al Impacto Social por dar visibilidad a las mujeres del sector primario y generar un impacto positivo en la comunidad. Luz Pardo, CEO de Gestán Conteco y fundadora de Cafés Lúa y Espazo Nature, obtiene la Mención de Honor por su compromiso con la sostenibilidad y la creación de empleo desde Galicia.

Una noche de networking, cena y visibilidad

Además de la entrega de premios, el programa incluye una recepción de asistentes, la entrega formal de galardones y una cena de gala, en un ambiente pensado para el networking y la celebración del emprendimiento femenino en la comunidad.

La asociación Empresarias Galicia, que trabaja desde hace años por la igualdad de oportunidades de las mujeres en el ámbito empresarial, ha convertido esta gala en un referente para poner en valor el liderazgo femenino y ofrecer visibilidad a proyectos que impulsan la economía y la sociedad gallega.