Amancio Ortega eleva su participación en la lusa REN al 13,7% y se consolida como su segundo máximo accionista

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, a través de su sociedad Pontegadea Inversiones, ha elevado su participación en Redes Energéticas Nacionais (REN), el operador del sistema eléctrico portugués, al 13,7% del capital, consolidando su posición como segundo máximo accionista de la compañía.

En concreto, el vehículo inversor de Amancio Ortega ha aumentado su participación en un 1,7% del capital, desde el 12% que poseía en la eléctrica lusa, según consta en la última actualización de la estructura accionarial de REN a cierre de 2025.

Fuentes de Pontegadea consultadas por Europa Press declinaron realizar ningún comentario respecto a este movimiento en el capital de REN.

En 2021, Pontegadea Inversiones desembarcó en el capital del operador de la red eléctrica portuguesa con la adquisición de una participación del 12% en su capital.

El vehículo inversor de Ortega, el hombre más rico de España, alcanzó entonces un acuerdo con Mazoon -sociedad de Omán Oil- para hacerse con esta participación en REN.

Así, Ortega se erigía en el segundo principal accionista del operador de la red eléctrica lusa, tan solo por detrás de State Grid Corporation of China (25,0%) y por delante de Lazard (7%).

Según adelanta 'Economía Digital', con la capitalización actual, el valor de ese 1,7% del capital de REN ascendería a unos 38,5 millones de euros.

Junto a Pontegadea, también tienen presencia en el capital del operador eléctrico luso Corporación Masaveu y Redeia, ambos con una participación del 5%.

Diversificación de inversiones en el sector energético

Pontegadea Inversiones también posee una participación del 5% en Redeia, matriz del operador de la red eléctrica española, donde también es el segundo máximo accionista de Red Eléctrica, tan solo por detrás del Estado, que posee un 20% del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

También cuenta, desde finales de 2019, con presencia en el accionariado de Enagás, el gestor de la red gasista, en el que adquirió un 5% del capital por un importe de 281,63 millones de euros en una ampliación de capital realizada por el grupo.

Dentro de esa diversificación de sus inversiones hacia el sector energético, Pontegadea Inversiones también está presente en diversas alianzas con Repsol en carteras de renovables y con un 5% en Enagás Renovables.