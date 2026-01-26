Estrella Galicia 0,0 será Title Sponsor del Gran Premio de Brasil de MotoGP

El inicio de una nueva temporada en el Campeonato del Mundo de MotoGP viene marcado por un paso histórico para Estrella Galicia 0,0, que arranca el curso como patrocinador principal del Gran Premio de Brasil, una cita que vuelve al calendario mundialista tras 22 años de ausencia. La compañía gallega refuerza así su compromiso con el motociclismo, del que es también cerveza oficial, y consolida su presencia en uno de los mercados estratégicos para su crecimiento internacional.

Brasil será la única parada del campeonato en Latinoamérica, convirtiendo esta prueba en un evento especialmente simbólico tanto a nivel deportivo como emocional.

El Gran Premio se disputará en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, donde Estrella Galicia 0,0 tendrá una presencia destacada en los principales soportes de comunicación y promoción durante todo el fin de semana de competición.

El presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, subraya que Brasil es un país clave en la estrategia de la compañía, con una sólida tradición cervecera y una histórica implantación de la marca a través de una filial propia.

"Convertirnos en patrocinador principal del Gran Premio de Brasil supone un hito en nuestra larga trayectoria en MotoGP", señala Rivera, destacando también la implicación de la cervecera en el desarrollo del talento joven y el apoyo a pilotos y equipos.

Desde MotoGP, su CEO Carmelo Ezpeleta ha valorado muy positivamente este patrocinio, asegurando que la llegada de Estrella Galicia 0,0 como Title Sponsor es una fantástica noticia para el campeonato y para su regreso a Brasil. Ezpeleta recuerda además que el Gran Premio ya ha agotado su aforo inicial, lo que confirma la enorme expectación generada por la vuelta del Mundial al país.

El debut en casa de Diogo Moreira en la categoría reina

El Gran Premio de Brasil será también el escenario del debut en casa de Diogo Moreira en la categoría reina, piloto brasileño y embajador de Estrella Galicia 0,0. Moreira llega a MotoGP tras proclamarse campeón del mundo de Moto2, culminando una progresión que la cervecera gallega ha acompañado desde sus primeros pasos en las categorías promocionales, compartiendo valores como el esfuerzo, la constancia y la pasión por el trabajo bien hecho.

La temporada actual recoge el testigo de un 2025 histórico para el proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0, con Marc Márquez y Álex Márquez firmando un doblete como campeón y subcampeón del mundo de MotoGP, a los que se sumaron los títulos de Moreira en Moto2 y José Antonio Rueda en Moto3. Logros que refuerzan una filosofía de apoyo al talento a largo plazo y que se enmarcan en una alianza estratégica con la afición mundial al motociclismo, acercando la propuesta 0,0 de la cervecera gallega a millones de seguidores en todo el mundo.