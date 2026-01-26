Declarado proyecto industrial estratégico el centro de procesamiento de datos de Curtis (A Coruña)

El Consello da Xunta aprobó este lunes como proyecto industrial estratégico el centro de procesamiento de datos que se ubicará en el concello coruñés de Curtis. Impulsado por la empresa Galicia Green Fecha Center, es el cuarto proyecto estratégico al que el Gobierno gallego da el visto bueno.

Así, esta fábrica se suma a la planta de producción de metanol verde de Triskelion en Mugardos, a la de manipulado y envasado de pescado de Stolt Sea Farm en Rianxo; y a la de fabricación de carbón vegetal promovido por Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.U. (Xeal) en el municipio de Dumbría.

El de Curtis será el primer centro de procesamiento de datos de Galicia, con capacidad para alojar los datos de las empresas e instituciones gallegas. El futuro centro de procesamiento dotará de soberanía sobre el control de los datos de la comunidad autónoma, además de permitir avanzar en la consecución de un modelo económico digital y sostenible.

El proyecto, que se asentará en cuatro parcelas del polígono industrial Curtis-Teixeiro, cuenta con una superficie de 40.155 metros cuadrados y estará compuesto de un centro de procesamiento de datos TIER III de hasta 15MW IT formado por un edificio dividido en tres salas diferentes con una superficie por sala de aproximadamente 1.667 metros.

El proyecto también incluye una subestación eléctrica transformadora (SEP) anexa al data center y una conexión principal con una línea subterránea de 66kV y un suministro secundario de 15 kV.

Tres fases de construcción

La empresa Galicia Green Data Center ha previsto ejecutar la construcción del centro de datos en tres fases.

La primera de ellas arrancará en el primer semestre de este año y cuenta con una inversión de 37 millones de euros para la construcción de la urbanización, garita de acceso, edificio destinado la oficinas y la primera sala del centro en que se implantarán 2 MW inicialmente. Dentro de esta primera fase, una segunda etapa establece la implantación de los 3 MW restantes.

La previsión de los promotores pasa por crear 130 empleos directos en la fase de construcción y de 45 puestos de trabajo cuando el proyecto entre en funcionamiento, para lo cual se prevé cómo data finales del año 2027.

La segunda y tercera fase se corresponderían con la puesta en marcha de las dos salas restantes que albergarán 5MW su respectiva hasta completar los 15 MW totales con que va a contar la infraestructura de Curtis.

"Esta actuación contribuye al impulso de las TIC y al desarrollo de un sector industrial más competitivo, innovador y generador de empleo cualificado; avanza hacia una Galicia más ecológica y sostenible, y apoya el reto demográfico generando arraigo y atracción de talento", señala la Xunta en un comunicado.