La Confederación de Empresarios de A Coruña reconoce a Cándido Hermida por su Liderazgo Empresarial

La Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) ha celebrado esta tarde el acto de entrega del Premio Liderazgo Empresarial, que en su XV edición ha reconocido a Cándido Hermida, presidente del Grupo Cándido Hermida.

El galardón reconoce la trayectoria de Cándido Hermida por ejemplificar "los valores del emprendimiento, la visión a largo plazo, la vocación de internacionalización y el compromiso con el territorio. El premio, además, destaca su implicación en la vertebración e impulso del sector de la madera gallego, "desde la participación activa en las entidades de representación empresarial, contribuyendo de forma decisiva al progreso industrial y económico de Galicia".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la CEC, Antonio Fontenla, fueron los encargados de entregar el galardón en una gala en la que participaron más de 200 representantes del ámbito político, empresarial y social.

Entre ellos, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez; los alcaldes de Oleiros, Ángel García Seoane, de Narón, Marián Ferreiro, y Valdoviño, Alberto González; y la diputada de Industria, Emprego y Medio Ambiente de la Diputación de A Coruña, Rosa Ana García.

Estuvieron en el evento, además, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; o los presidentes de las Autoridades Portuarias de A Coruña, Martín Fernández Prado, y Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, entre otras autoridades; en un público que contó con una destacada presencia del tejido empresarial coruñés y gallego.

Un ejemplo y una historia de trabajo

Antonio Fontenla subrayó en su intervención la importancia de este premio, que "permite reconocer el mérito, el esfuerzo y la visión de quienes construyen los proyectos empresariales más relevantes de nuestra provincia" :"Personas que generan riqueza y empleo y que contribuyen con ello al progreso y al bienestar colectivo, reclamando para estos ejemplos de liderazgo unas mayores cotas de prestigio social".

Entre ellos, destacó la trayectoria de Cándido Hermida como "una historia de trabajo, visión a largo plazo y fidelidad a unos valores".

"Cándido Hermida supo transformar un taller de ebanistería artesanal fundado en 1984 en Narón en un grupo empresarial de referencia internacional, sin renunciar nunca a la esencia de aquellos orígenes –la excelencia y el respeto por el oficio–, convirtiendo a su empresa en un actor relevante en sectores tan exigentes como el retail, el horeca y el naval que trabaja para algunas de las marcas más prestigiosas a nivel internacional, entre ellas Inditex, cliente histórico de la firma", subrayó Fontenla.

"Su implicación activa en las entidades de representación empresarial, su papel en la creación e impulso del CIS Madera, del Clúster de la Madera y el Diseño de Galicia, y su participación en organizaciones provinciales, autonómicas y nacionales del sector, reflejan un compromiso que va más allá de su propia empresa: el compromiso con la vertebración, modernización y prestigio del sector de la madera gallego" Antonio Fontenla, presidente de la CEC

El Grupo Cándido Hermida cuenta actualmente con más de 600 empleados y 60.000 metros cuadrados de instalaciones industriales en la comarca de Ferrol, por lo que el presidente de la CEC lo destacó como uno de los grandes proyectos industriales que pueden surgir de las sinergias en el polo industrial A Coruña-Ferrolterra.

"La concepción de este eje como un único espacio económico puede multiplicar la potencia del motor tractor más activo de la economía gallega", aseguró Fontenla, que añadió: "Avanzar en la apuesta por este polo, en su mayor integración, en las infraestructuras necesarias para conectarlo de manera efectiva, es una demanda a la que no vamos a renunciar porque es una senda de futuro".

El presidente del empresariado coruñés también quiso destacar la figura de Cándido Hermida como un ejemplo por su compromiso con el avance del tejido productivo gallego, "para el que ha sido también un referente sectorial".

"Su implicación activa en las entidades de representación empresarial, su papel en la creación e impulso del CIS Madera, del Clúster de la Madera y el Diseño de Galicia, y su participación en organizaciones provinciales, autonómicas y nacionales del sector, reflejan un compromiso que va más allá de su propia empresa: el compromiso con la vertebración, modernización y prestigio del sector de la madera gallego", recordó Fontenla.

Cándido Hermida, agradecido

Cándido Hermida inició su intervención agradeciendo a la CEC la concesión del premio. Un reconocimiento que hizo extensivo a todas las personas que forman el equipo humano del Grupo Cándido Hermida, amigos, colaboradores, proveedores y clientes, en especial a Inditex, porque "su confianza en nosotros desde hace ya más de treinta años y su gran apoyo han sido y son el motor de crecimiento de nuestro Grupo".

El presidente del Grupo Cándido Hermida recordó sus inicios en el negocio, reconociendo que "no podía haber imaginado hasta dónde llegaría". "El tesón, la dedicación y la ilusión han sido compañeros inseparables de mi viaje, y me ayudaron a ir avanzando por un camino no exento de dificultades, al que cada vez se fueron uniendo más personas, hasta superar las 600 que formamos el Grupo en la actualidad", relató el creador de la empresa.

"Estas personas, que considero mi gente, me han acompañado, han compartido mis ideales y me han ayudado a alcanzar lo que, cuando muy joven era sólo un sueño", afirmó Hermida, que dedicó el reconocimiento a su familia, sus hijas Natalia y Cristina, sus nietos y su esposa Isabel, "tan merecedora como yo de este galardón".

Bonitas palabras para Cándido Hermida

"Sabe o que é loitar. Sabe que as cousas nunca veñen dadas. Sabe que a vida, como a madeira, require paciencia, precisión e moito respecto. Por iso, aínda que hoxe o seu grupo estea presente en máis de 500 cidades de 80 países, non fai falla máis que escoitalo para ver como fala con paixón do oficio", señaló Rueda sobre Hermida, del que destacó que es "o vivo exemplo de que a Galicia Calidade non se improvisa: tállase con décadas de traballo ben feito".

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, subrayó que Cándido Hermida "representa á perfección un liderado verdadeiro, baseado no traballo ben feito, na visión a longo prazo e no compromiso co territorio", subrayando una trayectoria empresarial "capaz de medrar desde Galicia e proxectarse ao mundo sen perder a alma nin os valores do oficio".

"Exemplos como o de Cándido Hermida fan grandes aos países e ás empresas, porque a actividade empresarial consiste en crear riqueza e emprego na súa contorna. Iso é investir na xente e nas familias, facelo con sentidiño, con agarimo, e no caso de Hermida ademáis con materias primas naturais como a madeira", señaló por su parte el regidor de Oleiros, que lo calificó de empresario valiente y honesto.

"Cándido Hermida representa a esencia do empresario galego, forxado no oficio, no esforzo, na constancia e nunha visión clara de futuro. Desde os seus comezos como aprendiz de ebanista ata a consolidación dun gran grupo industrial con proxección internacional, soubo converter a tradición artesanal nunha empresa innovadora e competitiva que hoxe xera centos de empregos", señaló por último Rosa Ana García.

Premiados en ediciones anteriores

Los Premios Liderazgo Empresarial han sido galardonado en las anteriores ediciones a Santiago Rey Fernández-Latorre, editor de La Voz de Galicia; Carmela Arias y Díaz de Rábago, Condesa de Fenosa; Ramón Cobián Varela, presidente del Grupo Hospitalario Modelo; Jesús Alonso Fernández, presidente de Jealsa-Rianxeira; José María Rivera, consejero delegado de Hijos de Rivera S.A.; José Castro Suárez, presidente de Castrosúa; y José Luis Calvo Pumpido, presidente del Grupo Calvo.

Los galardones también han reconocido a Javier Etcheverría de la Muela, presidente del Banco Etcheverría; Roberto Tojeiro, presidente del Grupo Gadisa; José Severino Montes Pérez, presidente de Feiraco Sociedad Cooperativa Gallega; José González Fuentes, presidente de Luckia Gaming Group; Joaquín González Iglesias, director general de Vegalsa-Eroski; Manuel Ángel Pose Palleiro, presidente ejecutivo de Grupo Aluman; y Benigna Peña, presidenta del Hospital San Rafael.