Resonac obtiene la licencia para instalar su fábrica de grafito en la antigua Alcoa de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunció este viernes tras la junta de gobierno local ordinaria la concesión de una licencia urbanística en el polígono de Agrela para la empresa Resonac, una actuación que permitirá el desmantelamiento de las antiguas instalaciones de Alu Ibérica con el objetivo de incrementar la producción de grafito destinada a baterías y a plantas de producción de hidrógeno.

"Damos luz verde a un proyecto estratégico que fija empleo de calidad, con una clara perspectiva de futuro, y que refuerza el papel del polígono de Agrela como motor industrial de la ciudad", señaló la regidora, destacando la relevancia de esta iniciativa en el actual contexto de transición energética e industrial.

Según explicó Inés Rey, la actuación supondrá una inversión de 5,5 millones de euros, consolidando una actividad vinculada a sectores clave para el desarrollo económico sostenible. "Este tipo de proyectos son fundamentales para atraer industria innovadora y generar oportunidades laborales estables", afirmó.

"Agrela vuelve a demostrar su capacidad para acoger proyectos de alto valor añadido y con visión de futuro", concluyó.