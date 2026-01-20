La empresa gallega elPulpo redefine su rumbo: apuesta por externalizar Nanos

La empresa gallega elPulpo avanza en una nueva fase de su planificación empresarial con una revisión profunda de su modelo de negocio, orientada a ganar foco, simplificar su estructura y reforzar un crecimiento sólido a largo plazo.

La firma textil ha decidido dar un paso relevante en su estrategia al licenciar la marca infantil Nanos, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer su posicionamiento global.

La decisión llega tras un periodo de análisis interno que ha llevado a la compañía a constatar que la moda infantil premium exige una gestión altamente especializada, diferente a la de su marca matriz.

En este contexto, elPulpo opta por un modelo que preserva el valor y la identidad de Nanos, asegurando su continuidad y evolución futura a través de un formato más adecuado a las particularidades del segmento.

La licencia ha sido concedida a Pontos Supremos, confeçao, de vestuario e Bordados, Uniperssoal, LDA, un fabricante portugués con amplia trayectoria en el sector infantil de alta gama y con más de dos décadas de vinculación productiva con la marca.

Esta elección permite mantener los estándares de calidad, el saber hacer y el ADN que han definido históricamente a Nanos.

En esta nueva etapa, la marca infantil reforzará su presencia en canales especializados, con especial protagonismo en los departamentos premium de moda infantil de El Corte Inglés, considerados un entorno estratégico por afinidad con su público y por su potencial de crecimiento sostenido.

De manera paralela, elPulpo ha activado un proceso de reorganización financiera y operativa, adaptando su estructura a la dimensión actual del negocio y fortaleciendo la estabilidad del grupo.

A partir de 2026, la compañía concentrará sus esfuerzos en elPulpo Man, elPulpo Tailoring y elPulpo Teen, líneas clave con implantación consolidada y recorrido de expansión tanto en el mercado nacional como internacional