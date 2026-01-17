Zara abrirá en A Coruña un nuevo Zacaffé gestionado por Siboney

Zara abrirá un Zacaffé de la mano de Cafés Siboney en su tienda de la calle Compostela de A Coruña el próximo 31 de enero. Así lo han confirmado este sábado a Quincemil fuentes de la empresa cafetera gallega.

No es la primera vez que la coruñesa Siboney colabora con la marca insignia del grupo Inditex. Desde el mes de mayo gestiona el café del primer Zara de la historia, el de Juan Flórez, una tienda cuyo cierre definitivo fue anunciado por la compañía el pasado jueves. Además, la firma gallega también estuvo presente en la tienda pop-up navideña que Zara organiza cada año en el establecimiento de la calle Compostela y en el apartamento que la marca tiene en la última planta del local.

La apertura del Zacaffé está generando una gran expectación entre los coruñeses y los clientes de Zara. Desde este viernes, pueden verse obreros en la zona preparando el que se convertirá en el segundo negocio de este tipo de la marca en España: tiene uno en el barrio de Salamanca de Madrid.

El Zacaffé de la capital, según recoge la web de la empresa, es un café con un producto concebido para el disfrute de los clientes en el local. "Un lugar diseñado con una identidad propia e independiente, cuyos interiores se irán adaptando y transformando en función de las ubicaciones a lo largo de las próximas aperturas a nivel global", señala la marca.

Por el momento, Inditex no ha dado por ahora más detalles, pero Quincemil ha podido confirmar que será Siboney quien se encargue de su gestión y no Waco Coffee, responsable del Zacaffé de Madrid y con un local a escasos metros de la plaza de Mina, quien se encargue de servir el café en el de A Coruña.

Zara abrirá el Zacaffé de A Coruña el próximo 31 de enero y para ello, ya ha comenzado con los trabajos de preparación del espacio. Las cristaleras ya están cubiertas con vinilos en los que se puede leer "Zara Compostela" y varios transeúntes han visto entrar y salir a obreros con material para depositar en el contenedor situado al lado.

El cierre de Juan Flórez

Las 11 empleadas de Zara en Juan Flórez recibieron el pasado jueves el aviso de que la tienda cerrará el próximo 30 de enero. La empresa les ha dado la opción de reubicarse en cualquier otro local de la marca en la ciudad de A Coruña, entre ellas la de la calle Compostela.

Fuentes sindicales han confirmado a Quincemil que se recolocará al 100% de los empleados en puestos idénticos, a falta de "flecos", tras una reunión que finalizó sobre las 19:00 entre la empresa y la parte social.

Así, a todos se les ha ofrecido reubicarse con mismas condiciones y horarios en la tienda de Compostela, a 200 metros de su actual puesto de trabajo. Algunos empleados han solicitado poder incorporarse a la tienda de Marineda City, a lo que la empresa no ha puesto impedimento.

Inditex apuesta por cerrar espacios de menores dimensiones y abrir otros en estratégicas calles comerciales o grandes superficies, al tiempo que fomenta la mejora de la experiencia de compra para los clientes: de las 5.659 abiertas a fecha de 31 de octubre de 2024 pasó a 5.527 justo un año después.

Ahora, acaba de confirmar el cierre del local de Juan Flórez. Una noticia que llega justo después de que, el año pasado, Zara celebrase el 50 aniversario del establecimiento con una reforma para reabrirlo en mayo con una cafetería, una boutique de revistas publicadas desde mayo de 1975 y una colección especial presentada en una película dirigida por Steven Meisel.