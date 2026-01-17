Miño (A Coruña) y Gadis firman un contrato para construir un supermercado en Costa Miño

Miño (A Coruña) y Gadis firman un contrato para la ejecución de un supermercado en Costa Miño Cedida

El Concello de Miño, en A Coruña, ha concedido a Gadis la superficie comercial de Costa Miño para la construcción de un supermercado. Está previsto que la empresa solicite la licencia de obra en las próximas semanas.

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, y el delegado del área de Coruña de GADISA, Baltasar López Lamas, han firmado esta semana ante el notario de Pontedeume el contrato de concesión.

El proyecto que se llevará a cabo destaca por su integración urbana, su diseño arquitectónico cuidado y su apuesta por la sostenibilidad ambiental. El establecimiento contará con servicio de atención directa en pescadería, carnicería y charcutería. La concesión del espacio tendrá una duración de 30 años y la parcela contará con un acceso principal por la Avenida de Xarío y una salida por la rúa A Madanela, lo que garantiza una circulación fluida y segura para vehículos y peatones.

La edificación se proyecta sobre una parcela de 3.511,98 metros cuadrados delimitada por las rúas Camposas (noreste), Madanela (noroeste), Cepeira (suroeste) y Avenida de Xarío (sureste). El diseño busca integrarse de manera armoniosa con el entorno urbano existente, adoptando una planta rectangular y una cubierta a dos aguas oculta tras muros perimetrales, lo que confiere al edificio una imagen arquitectónica limpia y equilibrada.

El inmueble se implantará en una ladera, semienterrado, con una altura total aproximada de siete metros, inferior al máximo permitido y similar a la de una vivienda unifamiliar. Esta integración minimiza el impacto visual y preserva las vistas y la entrada de luz de las viviendas cercanas.

El edificio se desarrollará en planta baja y una pequeña entreplanta, con una superficie construida total de 1.518,35 metros cuadrados, de los cuales 1.314,97 corresponden a la planta baja, 123,47 a la entreplanta y 79,91 a la terraza. En esta última se ubicarán las instalaciones exteriores que darán servicio al supermercado, quedando ocultas y aisladas acústicamente para reducir el impacto sonoro y visual sobre el entorno.

El proyecto incluye un aparcamiento con capacidad para 48 plazas de 2,5 por 5 metros, que representa el 50,6% de la superficie total de la parcela. La edificación ocupará el 37,44%, mientras que el 11,96% restante se destinará a zonas urbanizadas y ajardinadas.

La actuación contempla además el ajardinamiento de los taludes y retranqueos con especies autóctonas de bajo porte, así como la sustitución de los árboles enfermos o deteriorados en las rúas Camposas y Cepeira, contribuyendo a la mejora paisajística y ambiental de la zona.

Manuel Vázquez Faraldo recuerda que "é unha gran nova para Miño, este era un servizo moi demandado e moi necesitado debido ao crecemento poboacional que está a ter nos últimos anos Miño en xeral e Costa Miño en particular".