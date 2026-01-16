Zara arranca las obras de su nueva cafetería en A Coruña: ¿De quién será el café que se sirva?

Zara abrirá el primer Zacaffé de A Coruña el próximo 31 de enero, un día después del cierre de la primera tienda de la historia de la marca en Juan Flórez. El nuevo espacio estará en el local que la firma tiene en la calle Compostela, y ocupará la zona que da a la plaza de Mina.

La apertura del Zacaffé ha generado una gran expectación entre los coruñeses y los clientes de Zara. Este viernes, ya había obreros en la zona preparando el que se convertirá en el segundo negocio de este tipo de la marca en España: tiene uno en el barrio de Salamanca de Madrid.

El Zacaffé de la capital, según recoge la web de la empresa, es un café con un producto concebido para el disfrute de los clientes en el local. "Un lugar diseñado con una identidad propia e independiente, cuyos interiores se irán adaptando y transformando en función de las ubicaciones a lo largo de las próximas aperturas a nivel global", señala la marca.

El espacio, desarrollado por la agencia de diseño del artista y creador Ramdane Touhami, Art Recherche et Industrie, nació con la aspiración de establecer un vínculo cultural con cada una de las ciudades donde abra.

Zacaffè de Zara Man Hermosilla es un homenaje al estilo arquitectónico neomudéjar. Los colores cálidos y los ladrillos de su interior son una referencia directa al edificio de la Casa Árabe de Madrid, con formas identificables en todo el espacio -desde los azulejos hasta la vajilla, personalizada- que recuerdan a los 'moucharabiehs' de la arquitectura árabe.

Taza del Zaracaffé de Madrid (izquierda) y de la cafetería de Juan Flórez (derecha). Zara/Quincemil

Las tazas que tiene este espacio son muy similares a las que hay en la cafetería que la marca abrió en la tienda de Juan Flórez tras la reforma por su 50 aniversario. Una cafetería con sabor a Siboney: la empresa coruñesa está detrás de las bebidas que los clientes pueden tomar en este local.

La marca de cafés deberá prescindir de este espacio con el cierre de la tienda, aunque su colaboración con la multinacional viene de largo. Siboney sirvió el café de El Apartamento, espacio situado en la planta alta de la tienda de la calle Compostela, y más recientemente el que se servía en la pop up navideña junto a los churros de Timón.

¿Será Siboney quien gestione la cafetería de la tienda de la calle Compostela? Inditex no ha dado por ahora más detalles, pero Quincemil ha podido confirmar que no será Waco Coffee, responsable del Zacaffé de Madrid y con un local a escasos metros de la plaza de Mina, quien se encargue de servir el café en el de A Coruña.

Zara abrirá el Zacaffé el próximo 31 de enero y para ello, ya ha comenzado con los trabajos de preparación del espacio. Las cristaleras ya están cubiertas con vinilos en los que se puede leer "Zara Compostela" y varios transeúntes han visto entrar y salir a obreros con material para depositar en el contenedor situado al lado.

El cierre de Juan Flórez

Las 11 empleadas de Zara en Juan Flórez recibieron ayer el aviso de que la tienda cerrará el próximo 30 de enero. La empresa les ha dado la opción de reubicarse en cualquier otro local de la marca en la ciudad de A Coruña, entre ellas la de la calle Compostela.

Fuentes sindicales han confirmado a Quincemil que se recolocará al 100% de los empleados en puestos idénticos, a falta de "flecos", tras una reunión que finalizó sobre las 19:00 entre la empresa y la parte social.

Así, a todos se les ha ofrecido reubicarse con mismas condiciones y horarios en la tienda de Compostela, a 200 metros de su actual puesto de trabajo. Algunos empleados han solicitado poder incorporarse a la tienda de Marineda City, a lo que la empresa no ha puesto impedimento.

La multinacional textil apuesta por cerrar espacios de menores dimensiones y abrir otros en estratégicas calles comerciales o grandes superficies, al tiempo que fomenta la mejora de la experiencia de compra para los clientes: de las 5.659 abiertas a fecha de 31 de octubre de 2024 pasó a 5.527 justo un año después.

El gigante textil informó en su último balance de resultados económicos, en diciembre de 2025, de reubicaciones, reformas y aperturas de nuevas tiendas en concurridas calles comerciales o grandes complejos comerciales en ciudades como Las Vegas, Roma, Glasgow, Hamburgo, Amsterdam y Copenhague.

Ahora, acaba de confirmar el cierre del local de Juan Flórez. Una noticia que llega justo después de que, el año pasado, Zara celebrase el 50 aniversario del establecimiento con una reforma para reabrirlo en mayo con una cafetería, una boutique de revistas publicadas desde mayo de 1975 y una colección especial presentada en una película dirigida por Steven Meisel.

El establecimiento, de unos 350 metros cuadrados, recibió la visita de numerosos ciudadanos que apreciaron su diseño, con el concepto de estudio de Zara con lámparas estilo marinero y muebles que intentan simular un apartamento.

Zara, además, tuvo en esta renovación un guiño a A Coruña: en el interior de este local renovado las prendas asoman entre reconstrucciones de las galerías típicas de la arquitectura coruñesa en un homenaje a la ciudad que le vio nacer.