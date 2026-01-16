Zara tiene alquilado el bajo de su primera tienda: el local de Juan Flórez es de un holding inmobiliario

Captura del local de Zara en Juan Flórez en la página web de Cabalian, su holding propietario.

Cuando el próximo 30 de enero cierre el primer Zara de la historia, el de la calle Juan Flórez de A Coruña que en 2025 cumplió 50 años, quedará libre un bajo comercial que no pertenece a Amancio Ortega, fundador de Inditex y dueño de edificios en todo el mundo, sino a un holding inmobiliario.

La propiedad del local comercial es de Cabalian Holding Group. En su apartado de bienes inmuebles y bienes raíces (real estate) de su página web aparecen imágenes de algunos de sus inmuebles, entre ellos el Zara de Juan Flórez con una fotografía previa a la reforma del año pasado realizada para su reapertura.

Cabalian, constituida en 2008 y con sede en la calle Velázquez de Madrid, se define como "una empresa especializada en la adquisición y gestión de activos inmobiliarios en rentabilidad e inversión en empresas mediante la toma de una participación en el capital de las mismas".

Un año antes la compañía industrial de origen fue vendida tras más de un siglo en manos de una familia para iniciar actividades de inversión de su patrimonio a través de un multifamily office.

Diez años después inició un proceso de inversión en solitario desde Cabalian y adquirió nuevos activos, que tiene en comunidades como Madrid, Cataluña, Andalucía, Asturias y Galicia.

Entre sus propiedades, como se puede ver en las fotografías de la sección real estate, aparecen bajos comerciales ocupados por Mercadona, Burger King, Scalpers o Decathlon, además del Zara de A Coruña. El holding gestiona esta cartera de inversiones inmobiliarias "enfocadas en el alquiler a largo plazo", indica en su web.