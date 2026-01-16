Pedro J. Ramírez: "Si esto continúa vamos camino de Argentina, vamos hacia un modelo peronista"

El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, protagonizó este viernes un acto en Ribadeo, organizado por la Fundación Sargadelos, en el que lanzó una dura advertencia sobre la evolución política, económica y social de España.

Pedro J. inició su intervención con una referencia personal. "En estos tiempos me he acordado mucho de Josep Piqué", afirmó, destacando su "visión geoestratégica del mundo" y subrayando que "muchas de las cosas que están sucediendo encajan con las predicciones que él ya hacía".

En su primera visita a Ribadeo, quiso también rendir homenaje a Leopoldo Calvo-Sotelo, al que definió como "una gran figura de la Transición". Recordó la relación personal que mantuvo con él y su admiración por "el papel que desempeñó coordinando el gran partido de centro que fue la UCD".

Pedro J. detalló que el gasto público consolidado ha superado por primera vez los 700.000 millones de euros, mientras que el techo de gasto alcanza cifras históricas. "El sector público tiene hoy el mayor peso desde el inicio de la democracia", subrayó.

Añadió que la deuda pública se ha incrementado en más de 535.000 millones de euros. "La deuda pública es de todos", remarcó.

Según explicó, el gasto público representa ya el 43 por ciento del PIB. "De cada 100 euros que generamos entre todos, 43 los gasta el Estado", señaló, frente al 36 por ciento de etapas anteriores. Alertó de que la deuda alcanza ya el 101,8 por ciento del PIB. "Cada hora que pasa debemos 6,8 millones de euros más", afirmó. "Vamos a salir de aquí un poco más pobres de lo que entramos".

Ramírez puso el foco en el coste de los intereses. "Pagamos 42.000 millones de euros al año solo en intereses de la deuda", una cifra superior al gasto en defensa. "Vamos a gastar más en financiar la deuda que en pagar nuestra seguridad", advirtió.

El director de EL ESPAÑOL criticó la presencia creciente del Estado en empresas estratégicas, como Telefónica, Indra o Talgo, al considerar que supone un cambio de rumbo frente a la liberalización. "Se está devolviendo el protagonismo empresarial al Estado y no a la iniciativa privada", lamentó.

Las subidas de impuestos y la vivienda

También arremetió contra las subidas de impuestos. Enumeró tasas digitales, impuestos bancarios "temporales que se quedan para siempre", gravámenes energéticos y el aumento del IVA eléctrico. "Al final siempre lo pagan los ciudadanos", afirmó.

Recordó que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno el Estado ha ingresado 513.000 millones de euros adicionales, sin lograr cerrar el déficit.

"El problema no es de ingresos, es de gasto descontrolado", sentenció.

En materia de vivienda, denunció los efectos de la regulación. "Regular, regular y regular no funciona", sostuvo. Recordó que desde la aprobación de la ley de vivienda los precios han subido un 24 por ciento y la oferta ha caído un 17 por ciento. "El propietario prefiere vender o esperar", explicó.

También se refirió al mercado energético. Recordó que España debería tener una de las energías más baratas de Europa. "Tenemos sol, viento y territorio, pero no tenemos una factura barata", afirmó, achacándolo a la fiscalidad y a la mala gestión política. Mencionó el apagón del año pasado. "Nadie ha asumido responsabilidades", denunció.

El empleo público, los asesores y RTVE

Pedro J. alertó además del crecimiento del empleo público, con casi 658.000 nuevos funcionarios desde 2018, un 26,7 por ciento más. "Cada día se crean 142 empleos públicos", señaló, frente a un crecimiento mucho menor del empleo privado. "Es una apuesta clara por el Estado como generador de empleo", indicó.

Criticó, del mismo modo, el gasto en asesores. "Estamos gastando 145 millones de euros en asesores", afirmó, recordando que Moncloa cuenta con 948, muchos más que en etapas anteriores. También denunció el abuso del decreto ley. "Lo extraordinario se ha convertido en lo habitual", dijo, con más de la mitad de las iniciativas legislativas aprobadas por esta vía.

Ramírez fue especialmente duro con RTVE. "El Estado no debería tener medios de comunicación", afirmó, y criticó su estructura, con 6.550 empleados y un presupuesto de 1.200 millones de euros, además de inversiones como la compra de derechos deportivos. "No entiendo por qué tenemos que pagar esto con el dinero de todos", señaló.

En camino a las elecciones "más importantes de la historia de la democracia"

En el tramo final, lanzó una advertencia política. "Las próximas elecciones generales serán las más importantes de la historia de la democracia", afirmó. Alertó de que España se acerca a un punto en el que puede haber más personas cuyo sueldo dependa del Estado que del mercado. "Si esto continúa vamos camino de Argentina, vamos hacia un modelo peronista", advirtió.

"Esto no es un mitin", aclaró, "es una llamada a la reflexión". Y concluyó con una frase contundente. "Todavía estamos a tiempo de impedir que España no la reconozca ni la madre que la parió", citando a Alfonso Guerra.

Su amiga Gloria Lomana, maestra de ceremonias

Antes de dar paso a la intervención, el acto fue introducido por la periodista Gloria Lomana, quien agradeció "a la Fundación Sargadelos, a sus patronos y a las autoridades" la acogida, así como la presencia del presidente de la CEOE y de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de El Español. Lomana definió a Pedro J. como "una referencia del periodismo español de los últimos 50 años".

"Lo conocí hace 30 años", recordó, y destacó que siempre fue "afable y buen compañero, algo poco común en una profesión donde los egos suelen ser infinitos". Evocó "muchos almuerzos en los que sabíamos que iba a haber cotilleos y que lo íbamos a pasar bien".

"El periodismo no es una profesión más, es una forma de ser", afirmó, citando a García Márquez. "Uno nace curioso, con afán de conocimiento, con ganas de escribir y de narrar, y ahí siempre ha estado Pedro J.", subrayó.

Añadió que "se bebe la actualidad y la interpreta" y que toda su trayectoria ha estado marcada por la defensa de la libertad. "Sin libertad hay mala prensa", afirmó.

Lomana lo definió como "valiente". "Aquí dirían 'manda carallo', porque hay que ser valiente para ser periodista", señaló, recordando que esa actitud le ha costado disgustos, pero también le ha hecho crecer. Destacó sus grandes exclusivas y concluyó que "sin Pedro J. la historia del periodismo en democracia no se habría escrito igual".