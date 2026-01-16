¿Por qué Inditex cierra en A Coruña la primera tienda de Zara?

Inditex ha cerrado en el último año 132 tiendas en todo el mundo. De las 5.659 abiertas a fecha de 31 de octubre de 2024 pasó a 5.527 justo un año después, en el cierre de los primeros nueve meses del actual ejercicio fiscal.

En el último balance de resultados económicos, presentado en diciembre pasado, el gigante textil informó al mismo tiempo de reubicaciones, reformas y aperturas de nuevas tiendas en concurridas calles comerciales o grandes complejos comerciales en ciudades como Las Vegas, Roma, Glasgow, Hamburgo, Amsterdam y Copenhague.

Este modelo de tiendas puede explicar la decisión de la compañía fundada por Amancio Ortega de cerrar su emblemático primer comercio, el que abrió en la esquina de la calle Juan Flórez con la avenida de Arteixo de A Coruña hace algo más de 50 años.

A la singular reforma de esta tienda de 350 metros cuadrados con la creación de nuevos servicios en su interior, que se dieron a conocer el 9 de mayo de 2025, le sucede su cierre menos de un año después, comunicado este jueves a la plantilla para el próximo viernes 30 de enero. No habrá 51 aniversario.

La apuesta actual de Inditex para sus tiendas pretende consolidar espacios de mayor superficie en centros comerciales o en calles con mayor tránsito peatonal y actividad comercial, como las que en A Coruña tiene en Marineda City y en la calle Compostela, donde ya ha ensayado nuevas experiencias para ofrecer a los clientes una novedosa experiencia de compra.

Otra experiencia de compra

En la planta alta de esta misma ubicación Inditex ha ensayado El Apartamento, una combinación de moda y decoración con las firmas de Zara y Zara Home. Y también en el edificio de la calle Compostela abrirá el 31 de enero, un día después del cierre de la tienda de Juan Flórez, Zacaffé, según han confirmado fuentes de la compañía.

Esta novedad hostelera y gastronómica, ya puesta en práctica en un Zara de Madrid y en otras ciudades del mundo, forma parte de la estrategia de Inditex de mejorar la experiencia del cliente, fomentada también con la integración entre la tienda física y el servicio de compra online.

Este modelo comercial aplicado últimamente por la multinacional gallega consiste en explotar mejor los recursos sin menguar su rentabilidad. El último balance económico volvió a registrar nuevos crecimientos: del 2,7% en ventas y del 3,9% en beneficio neto.