La vicepresidenta de Mercadona sale del accionariado de la empresa gallega Grupo Malasa

La vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, ha traspasado el 30% de Grupo Malasa, proveedor de Inditex. Herrecha Inversiones formaliza así el traspaso de su participación minoritaria en Grupo Malasa, empresa líder en España y Europa en la fabricación de mobiliario a medida, para culminar "una etapa de colaboración estratégica" con la compañía gallega.

El CEO de la empresa, Javier Pérez Patiño, pasa a ostentar el 100 % del capital de Grupo Malasa, consolidándose como único accionista, manteniéndose al frente del grupo y de la toma de decisiones. La nueva generación de la familia continúa ganando protagonismo dentro de la compañía, reforzando el proyecto empresarial desde una posición de colaboración y trabajo conjunto.

Fuentes de la compañía subrayan que esta transacción no supone ningún cambio en la actividad ni en la estrategia industrial. Tampoco se verá afectada, añade al empresa en un comunicado, la relación con sus más de 1.000 empleados, repartidos entre España y México, ni con sus más de 90 clientes, entre los que se encuentran importantes grupos internacionales del retail y la hostelería.

Herrecha Inversiones ha acompañado a Grupo Malasa en una etapa clave de crecimiento y consolidación, contribuyendo a fortalecer su estructura y su posicionamiento en el mercado. Ambas partes han destacado el carácter positivo y constructivo de la relación mantenida durante este periodo.

"Esta operación refuerza nuestra visión de largo plazo y nuestro compromiso con el proyecto familiar que es Grupo Malasa. Quiero trasladar un profundo agradecimiento a Herrecha Inversiones por su acompañamiento durante esta etapa, que ha sido muy positiva para la compañía. Afrontamos el futuro con enorme optimismo, apostando por el crecimiento desde dentro y por el trabajo conjunto de todo el equipo que forma parte del grupo, señala Javier Pérez Patiño.

Grupo Malasa afronta de esta forma una nueva etapa centrada en reforzar su crecimiento, su capacidad industrial y su liderazgo en el sector, "manteniendo los valores y la visión que han definido a la compañía durante más de 30 años".