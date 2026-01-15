La quiebra de Alu Ibérica que cerró fábricas en A Coruña y Avilés se salda con multa de 20 millones

Casi 20 millones de multa. El juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo ha declarado a los responsables de Alu Ibérica culpables de la ruina que sufrió la aluminera con plantas en A Coruña y Avilés (Asturias) y acabó con los empleos de más de medio millar de trabajadores, la mitad en la fábrica gallega. La sentencia condena a sus gestores a abonar esa cantidad.

El fallo judicial impone el pago de 13,5 millones de euros en concepto de daños y perjuicios causados por la falta de financiación y otros 6,1 millones por los mismos efectos debidos a la salida fraudulenta de bienes de la empresa, que entró en concurso de acreedores.

En julio de 2019 Alcoa vendió las dos plantas a Alu Holding AVL 2019, mercantil íntegramente participada por Blue Motion Technologies AG, del grupo Parter Capital. Los compromisos de financiación que asumió fueron incumplidos “de forma palmaria”, según recoge la sentencia.

El juzgado declara culpable el concurso de acreedores de Alu Ibérica y condena a empresas y gestores que acabaron con el cierre de dos de las tres últimas plantas de aluminio de España y la pérdida de más de 600 empleos.

Entre los condenados están el alemán Joachim Magin, hace seis años en el fondo suizo que aterrizó en Asturias con el nombre Parter Capital Group, y su empresa Blue Motion, con la que Parter firmó la adquisición de las dos fábricas de aluminio que Alcoa tuvo en A Coruña y Avilés hasta 2019.

También se condena a Víctor Rubén Domenech, líder del presunto Grupo Industrial Riesgo que fue elegido para la recompra de las instalaciones alumineras de San Balandrán, en Gozón.

Los condenados son inhabilitados para la gestión de empresas por un periodo de 15 años y se les exige el pago de casi 38 millones de euros en concepto de daños y perjuicios causados por su gestión. Aunque algunos no acudieron al juicio, han presentado recurso frente a la Audiencia Provincial.

Estos y otros penados también tienen abierta una causa penal por la gestión de Alu Ibérica en la Audiencia Nacional.